بیم یحیی از ترس بازیکنان پرسپولیس و شعار خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر قزوین در حالی از ساعت ۱۷:۳۰ فردا یکشنبه از هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف همدیگر می‌روند که استقبال سردی از سوی هواداران سرخپوشان برای تماشای این بازی شده است.

طرفداران پرسپولیس که نارضایتی خود از عملکرد بازیکنان این تیم را با نخریدن بلیت بازی نشان داده‌ اند منتظر برد این تیم پس از مدت‌ها مقابل پدیده لیگ برتر هستند.

نماینده فوتبال قزوین در فصل جاری با وجود کسر سه امتیاز در ابتدای فصل از سوی کمیته انضباطی در نخستین تجربه حضور خود در این سطح از فوتبال کشور توانسته ۱۷ امتیاز کسب کند تا با قرار گرفتن در رتبه نهم یکی از پدیده‌های فعلی لقب بگیرد.

گل محمدی که بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت آنها نیاز دارد به خوبی می‌داند در صورت عدم موفقیت مقابل شمس آذر با بحران احتمالی «حیا کن رها کن» روبرو خواهد شد. گرچه این شعار پس از باخت مقابل الدحیل قطر که منجر به حذف از لیگ قهرمانان آسیا شد برای رضا درویش مدیرعامل باشگاه تحقق بخشید اما یحیی اصلاً دوست ندارد با کسب سه قهرمانی در لیگ برتر و به دست آوردن سه گانه فصل گذشته فوتبال باشگاهی کشور چنین شعاری را بشنود.

سرمربی پرسپولیس برای حل بحران فعلی تیمش از بازیکنان خود خواسته تا تمرکز خود را از دست ندهند و دنبال بازی رو به جلو و نترسیدن از باخت مقابل شمس آذر باشند. ترسی که در دیدار با صنعت نفت آبادان، استقلال خوزستان و استقلال تهران نیز کار دست پرسپولیس داد تا آنها تنها به یک امتیاز در هر یک از این بازی‌ها اکتفا کنند.