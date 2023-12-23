اقدام به موقع پلیس مانع خودکشی پسر جوان گرگانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد اقدام به خودکشی در سطح شهرستان، بلافاصله رئیس کلانتری ۱۱ امام رضا (ع) به محل مورد نظر اعزام شد.

وی بیان کرد: با حضور در محل مشخص شد پسر جوانی تلاش دارد خود را از ساختمان نیمه کاره ۸ طبقه به پایین پرتاب کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های اولیه، اختلافات خانوادگی به عنوان عامل اصلی این اقدام از سوی این فرد اعلام شد.

تجری افزود: پسر جوان که در کمتر از ثانیه‌ای تلاش داشت به زندگی خود پایان دهد، با دعوت به آرامش و با راهنمایی و مشاوره پلیس از خودکشی منصرف شد و بدون هیچ‌گونه مشکلی به پایین ساختمان هدایت شد.