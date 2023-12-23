یک کشور اروپایی از تحریم نفتی روسیه معاف شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا به اسلواکی به مدت یک سال اجازه داد تا فرآورده‌های تولید شده از نفت تحریم شده روسیه را به جمهوری چک صادر کند.

دسامبر سال گذشته بود که اتحادیه اروپا محموله‌های نفتی دریایی روسیه را تحریم کرد و اعلام کرد که فقط نفت وارد شده به اروپا از طریق خط لوله دروژبا قابلیت فرآوری در کشورهای اروپایی را دارند.

البته در قالب این قانون اسلواکی، بلغارستان، و مجارستان اجازه ادامه واردات نفت از روسیه و فراوری آن را پیدا کردند.

برای جمهوری چک هم مجوز خرید فرآورده‌های نفتی حاصل از فرآوری نفت روسیه صادر شده بود که چند روز پیش مجوز آن منقضی شد.

اسلواکی اعلام کرده که تصمیم گرفته واردات نفت از روسیه را کاهش دهد اما برای موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.