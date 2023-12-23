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۲ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۶

یک کشور اروپایی از تحریم نفتی روسیه معاف شد

یک کشور اروپایی از تحریم نفتی روسیه معاف شد

اتحادیه اروپا اسلواکی را به مدت یک سال دیگر از اجرای تحریم‌های نفتی روسیه معاف کرد و به این کشور اجازه داد تا فرآورده‌های تولید شده از نفت روسیه را به جمهوری چک صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا به اسلواکی به مدت یک سال اجازه داد تا فرآورده‌های تولید شده از نفت تحریم شده روسیه را به جمهوری چک صادر کند.

دسامبر سال گذشته بود که اتحادیه اروپا محموله‌های نفتی دریایی روسیه را تحریم کرد و اعلام کرد که فقط نفت وارد شده به اروپا از طریق خط لوله دروژبا قابلیت فرآوری در کشورهای اروپایی را دارند.

البته در قالب این قانون اسلواکی، بلغارستان، و مجارستان اجازه ادامه واردات نفت از روسیه و فراوری آن را پیدا کردند.

برای جمهوری چک هم مجوز خرید فرآورده‌های نفتی حاصل از فرآوری نفت روسیه صادر شده بود که چند روز پیش مجوز آن منقضی شد.

اسلواکی اعلام کرده که تصمیم گرفته واردات نفت از روسیه را کاهش دهد اما برای موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.

کد مطلب 5973728
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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