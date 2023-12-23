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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور:

اجرای موفق طرح ملی زنگ حقوق در مدارس شهرستان راور

اجرای موفق طرح ملی زنگ حقوق در مدارس شهرستان راور

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور از اجرای موفق طرح بزرگ ملی زنگ حقوق در مدارس این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی استوار زاده صبح شنبه با حضور در دبیرستان دخترانه هاجر راور با بیان اینکه یکی از آموزه‌های مهم در زندگی اجتماعی آموزش حقوق است، اظهار کرد: آشنایی آحاد مردم، خصوصاً جوانان و دانش آموزان با مفاهیم و موضوعات حقوقی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: بکار بستن و اعمال و اجرای این آموزه‌ها ضمن بالابردن دانش حقوقی آنان، تقویت سلامت روانی دانش آموزان را در روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی به ارمغان خواهد آورد.

استوار زاده در ادامه به طرح بزرگ ملی زنگ حقوق در شهرستان راور اشاره و تصریح کرد: این طرح برای نخستن بار در کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱ به همّت شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور اجرا شد.

این مقام قضائی افزود: طرح ملی زنگ حقوق به صورت پایلوت (طرح آزمایشی) در تعدادی از مدارس شهر راور برگزار شد و تاکنون در زمینه ارائه مسائل جذاب حقوقی و قضائی به دانش آموزان موفق و سازنده بوده است.

وی همچنین بیان کرد: آموزش حقوق به دانش آموزان و آشنایی آنان با حقوق و تکالیف قانونی، می‌تواند به نوبه خود در پیشگیری و کاهش ارتکاب جرایم در جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری راور تاکید کرد: همچنین آشنایی دانش آموزان با حقوق و تکالیف قانونی از سرگردانی آنها جلوگیری کرده و باعث کاهش حجم پرونده‌ها به مراجع قضائی می‌شود.

استوار زاده بیان کرد: آموزش همگانی حقوق به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی ضرورت دارد و این آگاهی و یاددهی باید در خانه و از پایه نظام آموزشی نهادینه شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت.

یادآوری می‌شود؛ آموزش مباحث حقوقی شامل؛ قانون، آشنایی با عناوین مجرمانه، جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی دانش آموزان و… از موضوعات تدریس و آموزش حقوق به دانش آموزان مدرسه هاجر (س)، توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور بود.

کد مطلب 5973756

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