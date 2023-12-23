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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ محقق شد؛

تولید بیش از ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون کیلووات‌ ساعت برق در نیروگاه

تولید بیش از ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون کیلووات‌ ساعت برق در نیروگاه

بندرعباس - مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید بیش از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون کیلو وات‌ساعت انرژی در این نیروگاه طی نه‌ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمودی بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی بیش از ۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون کیلووات‌ ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۶۶ میلیون و ۴۸۵ هزارکیلووات‌ ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که در آذرماه سال جاری ۴۰۸ میلیون و ده هزارکیلووات‌ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۹ میلیون و ۴۸۵ هزارکیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تأمین برق استان هرمزگان دارد.

کد مطلب 5973767

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