تولید بیش از ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون کیلووات‌ ساعت برق در نیروگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمودی بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی بیش از ۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون کیلووات‌ ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۶۶ میلیون و ۴۸۵ هزارکیلووات‌ ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که در آذرماه سال جاری ۴۰۸ میلیون و ده هزارکیلووات‌ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۹ میلیون و ۴۸۵ هزارکیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تأمین برق استان هرمزگان دارد.