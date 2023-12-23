به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح شنبه در نشست مؤسسه‌های تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در محمدشهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: یک آمایش برای استقرار سامانه‌های پرتودهی هسته‌ای کشاورزی در کشور در قالب کار ترویجی و تحقیقی در دست اقدام است که این موضوع باعث کاهش وابستگی کشور در حوزه امنیت غذایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای موضوعی راهبردی برای کشور است، خاطرنشان کرد: سندی در این دولت در زمینه تأمین نیازهای غذایی تدوین و رونمایی شده و رهبر معظم انقلاب نیز آن را مشاهده فرمودند که موجب ریل‌گذاری در زمینه غذایی برای کشور شده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با پرتودهی می‌توان انبارمانی و یا باقی مانده سموم و آفات را از محصول خارج کرد، افزود: با این کار حداقل ارزش افزوده ۳۰ درصدی برای اقتصاد ملی در زمینه غذا به وجود می‌آید.

اسلامی با اشاره به اینکه وقتی دشمنان خودشان به این سمت شتابان می‌روند تا با تغییرات اقلیم مبارزه کرده و ۱.۵ درجه دمای کره زمین را کاهش دهند و به قبل از انقلاب صنعتی دمای کره زمین را برگردانند، تاکید کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید به سمت تولید انرژی پاک برویم که هسته‌ای یک بخشی از این انرژی پاک است.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: با افزایش بهره‌وری و اصلاح ژنتیک باید نسل‌های کشورمان را در موضوع امنیت غذایی سالم حفظ کرد.