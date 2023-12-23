تردد بدون مشکل در محورهای مواصلاتی کرمانشاه در جریان است

سیدشهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران در محورهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: بارش برف را عمدتاً در منطقه اورامانات و همچنین در گردنه‌های شهرستان سنقروکلیایی داشتیم.

وی افزود: در حال حاضر تمام محورهای اصلی و فرعی باز بوده و در هیچ محوری مشکلی برای تردد نداریم.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از وقوع چهار مورد ریزش برف در منطقه سریاس اورامانات نیز خبر داد که ریزش برداری در این چهار مقطع به سرعت انجام شده است.

به گفته کهریزی در مجموع طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ ساعت بارش باران و ۲ ساعت بارش برف در محورهای استان داشتیم و در این مدت ۲۷ نیرو و ۱۰ دستگاه ماشین آلات برای برف روبی پای کار بودند و ۲۵ تن شن و نمک نیز در محورهای برفی استان مصرف شده است.

وی با اشاره به تداوم بارش برف و باران طی روزهای آتی، تصریح کرد: نیروهای راهداری همچنان در همه محورهای آماده باش و پای کار هستند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ۴۵۰ نیروی راهدار در قالب ۴۹ اکیپ و ۴۸۱ دستگاه ناوگان سبک و سنگین پای کار هستند و ۴۶ راهدارخانه ثابت و سیار استان نیز آماده و تجهیز شده است.

کهریزی به کاربران جاده‌ای توصیه کرد در این روزهایی که با بارش برف در محورها مواجهیم از تردد غیرضروری خودداری کرده و پیش از ورود به جاده‌ها از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری از وضعیت محورها مطلع شوند.