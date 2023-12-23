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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

در قالب پویش توسعه نوآوری اعلام شد؛

ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه محصولات فناورانه دانش‌بنیان‌ها

ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه محصولات فناورانه دانش‌بنیان‌ها

پویش توسعه نوآوری با هدف توسعه سبد محصولات فناورانه شرکت‌های عضو و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، اداره‌کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس به ‌منظور توسعه سبد محصولات فناورانه شرکت‌های عضو و همچنین افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، پویش توسعه نوآوری را آغاز کرده است.

شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس که دارای دانش فنی طراحی و ساخت محصولات و خدمات نوین هستند، می‌توانند با اخذ حمایت‌های پارک در این زمینه، مسیر تجاری‌سازی را سریع‌تر طی کنند و طرح‌های خود را به محصول تبدیل کنند.

در این پویش، تسهیلات جهت توسعه محصول یا خدمت جدید با شرایط ویژه به شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس پرداخت می‌شود: کارمزد ۸ تا ۱۴ درصد، تنفس ۶ تا ۱۲ ماه و بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماه.

جدید بودن محصول و یا خدمت جدید در سطح کشور، سرمایه‌گذاری بخشی از توسعه محصول جدید توسط متقاضی، وجود دانش فنی محصول در شرکت متقاضی، دارا بودن سطح آمادگی فناوری ۴ یا ۵ و ارائه توجیه اقتصادی و مدل کسب و کار از شاخص‌های ارزیابی این فراخوان است.

کد مطلب 5973875
مهتاب چابوک

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