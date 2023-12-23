به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، ادارهکل سرمایهگذاری و بومیسازی فناوری پارک فناوری پردیس به منظور توسعه سبد محصولات فناورانه شرکتهای عضو و همچنین افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، پویش توسعه نوآوری را آغاز کرده است.
شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس که دارای دانش فنی طراحی و ساخت محصولات و خدمات نوین هستند، میتوانند با اخذ حمایتهای پارک در این زمینه، مسیر تجاریسازی را سریعتر طی کنند و طرحهای خود را به محصول تبدیل کنند.
در این پویش، تسهیلات جهت توسعه محصول یا خدمت جدید با شرایط ویژه به شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس پرداخت میشود: کارمزد ۸ تا ۱۴ درصد، تنفس ۶ تا ۱۲ ماه و بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماه.
جدید بودن محصول و یا خدمت جدید در سطح کشور، سرمایهگذاری بخشی از توسعه محصول جدید توسط متقاضی، وجود دانش فنی محصول در شرکت متقاضی، دارا بودن سطح آمادگی فناوری ۴ یا ۵ و ارائه توجیه اقتصادی و مدل کسب و کار از شاخصهای ارزیابی این فراخوان است.
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