روند افزایشی دما در خراسان جنوبی طی امروز و فردا

جواد نخعی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیرجند با اشاره به نفوذ توده هوای ناپایدار جوی به تدریج از عصر امروز تا فردا اظهارکرد: در طی این مدت وزش تند باد و گرد و خاک و افزایش ابر و در برخی از ساعات شب بارش پراکنده بیشتر برای نقاط شمال غربی و جنوبی استان قابل پیش بینی است.

وی با اشاره به نوسانات دمایی در استان گفت: دمای هوای استان طی امروز و فردا روند افزایشی دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به این افزایش دما تا روز دوشنبه از شدت یخبندان و سرمای شبانه در خراسان جنوبی کاسته می شود.

نخعی گفت: در طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با حداقل دمای منفی پنج سلسیوس خنک ترین و بندان با حداکثر دمای ۲۲ درجه گرمترین ایستگاه استان بوده است.

وی به نوسانات دمایی مرکز استان در طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره داشت و یادآور شد: در طی این مدت تغییرات دما در مرکز استان بین صفر و ۱۵ درجه گزارش شده است.