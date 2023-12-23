به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در جلسه بررسی وضعیت مرکز ماده ۱۶ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اینکه امروز مسئله معتادان متجاهر بهعنوان یکی از معضلات شهر خرمآباد و همچنین استان ما است، اظهار داشت: دادگستری استان نسبت به این موضوع دغدغهمند است و مسئله ساماندهی و بازپروری این افراد را رصد و پیگیری میکند.
وی مسئله معتادان متجاهر را یکی از ناهنجاریهای اجتماعی دانست و بیان کرد: وجود معتادان متجاهر چهره خوبی را از شهر به نمایش نمیگذارد و برای شهروندان و همچنین گردشگران ناخوشایند است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه این افراد بخشی از مردم و جامعه ما هستند که در نتیجه کمکاری متولیان فرهنگی و دستگاههای آموزشی و نیز خانواده به اینجا رسیدهاند، اظهار داشت: امروز متولیان ساماندهی این اشخاص دور این میزگرد آمدهایم و بایستی به یک راهکار قانونی قابلاجرا و یک اجماع سودمند برسیم.
حجتالاسلام شهواری، گفت: پدیده معتادان متجاهر بهنظام زندگی شهری آسیبزده و آن را بر هم میزند و همچنین سبب ارتکاب جرایم خرد میشود.
وی با اشاره به اینکه وجود این اشخاص به لحاظ روانی امنیت خانوادهها را از بین میبرد، بیان کرد: باید برای این قشر فکر عاجل و اساسی کرده و بهجای اینکه خود را خارج از مسئولیت کنیم وارد در مسئولیت کنیم و در جاهایی که تکلیف قانونی نداریم بایستی به تکلیف انسانی و وجدانی خود عمل کنیم.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه ظرفیت کمپهای ماده ۱۶ بایستی در استان افزایش پیدا کند، بیان داشت: همه باید به بالارفتن این ظرفیت کمک کنند و همچنین از ظرفیت موجود نیز به نحو احسن و اکمل استفاده شود.
حجتالاسلام شهواری، جذب اعتبارات در این زمینه را نیازمند پیگیری حضوری و جدی و نیز پایکار آوردن مراجع مربوط دانست و گفت: برای کمک به شهر، استان و همشهریهایمان که در این دام افتادهاند باید مطالبهگر بود و همچنین برای حل این معضل بایستی مدیران ارشد استان پایکار بیایند.
وی با اشاره به اینکه بازدید میدانی از این مراکز ماده ۱۶ نگاه مدیران را عوض خواهد کرد، اظهار داشت: با بازدید میدانی که از مراکز ماده ۱۶ استان انجام دادهایم، کمکها و بودجه حال حاضر کفاف مخارج این مراکز را نمیدهد.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه جذب اعتبارات بایستی بر اساس ظرفیت و نیازمندی موجود در استان باشد، بیان داشت: این جلسه برای تسهیلگری، ایجاد تعاون و همکاری بین دستگاهها و مدیران مربوطه برگزار شده است.
حجتالاسلام شهواری، بیان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دستگاههایی که در این زمینه ارتباط دارند و همکار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر محسوب میشوند و در راستای وظایف خود کمکاری میکنند را به دادستان معرفی کرده تا از باب ترک فعل با آنها برخورد قانونی صورت پذیرد.
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