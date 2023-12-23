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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه:

مناطق سردسیر و کوهستانی کرمانشاه منتظر بارش برف باشند

مناطق سردسیر و کوهستانی کرمانشاه منتظر بارش برف باشند

کرمانشاه- سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه، گفت: مناطق سردسیر و کوهستانی کرمانشاه منتظر بارش برف باشند.

محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی شرایط ناپایدار حاکم بر جو منطقه همچنان تا روز دوشنبه ادامه داشته و به تناوب سبب وزش باد، بارندگی، مه و احتمالاً رعدوبرق در استان کرمانشاه می‌شود.

وی افزود: بارش که علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌ها در برخی نواحی سردسیر نیز بتدریج به شکل برف مشاهده خواهد شد، در روز یکشنبه نمود بیشتری خواهد داشت.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین با توجه به تشدید وزش باد در منطقه و نواحی غربی استان امکان نفوذ غبار رقیق به جو مناطق مرزی در ساعاتی از امروز تا صبح فردا چندان دور از انتظار نیست.

زورآوند بیان کرد: در روز سه شنبه کاهش دمای شبانه شرایط را برای تشکیل مه بخصوص در اوایل روز و در مناطق سرد و معتدل، تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: از ظهر سه شنبه تا جمعه به استثنای روند آرام افزایش دمای هوا در بعضی ساعات رشد ابر و احتمالاً بارش پراکنده در روز جمعه، پدیده قابل ملاحظه دیگری برای جو استان کرمانشاه نخواهیم داشت.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه گفت: در شبانه روز گذشته پاوه با ۱۴.۲ میلیمتر، جوانرود با ۱۰.۳ میلیمتر و روانسر با ۹.۵ میلیمتر بیشترین بارش‌ها را داشته‌اند.

کد مطلب 5973907

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