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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۷

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان:

۳۲۰۲ طلاق در لرستان ثبت شد

۳۲۰۲ طلاق در لرستان ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل ثبت‌احوال لرستان از ثبت سه هزار و ۲۰۲ واقعه طلاق در این استان طی هشت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز امیری در سخنانی، اظهار داشت: ۱۶ هزار و ۵۴ واقعه ولادت طی هشت‌ماهه امسال در لرستان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵۳ درصد نوزاد پسر و ۴۷ درصد نوزاد دختر متولد شده است.

وی با بیان اینکه به‌ازای هر ۱۱۳ نوزاد پسر، ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است، افزود: در این مدت تولد ۳۳۵ نوزاد دوقلو و سه مورد نوزاد سه‌قلو در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان، گفت: همچنین در هشت‌ماهه امسال شش هزار و ۴۹۳ واقعه مرگ در استان به ثبت رسیده است.

امیری، گفت: در این مدت نیز هشت هزار و ۹۹۳ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که سن ازدواج برای مردان حدود ۲۸ سال و برای زنان ۲۴ سال است.

وی افزود: همچنین در هشت‌ماهه اول امسال سه هزار و ۲۰۲ واقعه طلاق به ثبت رسیده که سن طلاق برای مردان ۳۸ سال و برای زنان ۳۲ سال بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان، بیشترین فراوانی نام‌گذاری در هشت‌ماهه امسال در استان را برای نوزادان پسر، «آیهان»، «حسین»، «آراد»، «شاهان» و «امیرعلی» و برای نوزادان دختر «رستا»، «هانا»، «نورا»، «آوین» و «ماهلین» عنوان کرد.

کد مطلب 5973923

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    نظرات

    • محمد فریدونی IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      7 0
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      ۵۶% مــرد و ۴۶% فوتی ها زن بوده اند! اینکه شد ۱۰۲% 😊
      • لورستان IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        0 0
        میشه بفرمایی کجا این درصدهایی که فرمایش کردی نوشته شده؟ من ده بار خوندم همچین اعدادی ندیدم😅😅
    • ع ت IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 1
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      تواین روزگارمگریکی بیچاره باشه زن بگیره
      • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        2 3
        و اینکه بخوادم شوهر کنه اینم بگین

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