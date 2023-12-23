۳۲۰۲ طلاق در لرستان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز امیری در سخنانی، اظهار داشت: ۱۶ هزار و ۵۴ واقعه ولادت طی هشت‌ماهه امسال در لرستان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵۳ درصد نوزاد پسر و ۴۷ درصد نوزاد دختر متولد شده است.

وی با بیان اینکه به‌ازای هر ۱۱۳ نوزاد پسر، ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است، افزود: در این مدت تولد ۳۳۵ نوزاد دوقلو و سه مورد نوزاد سه‌قلو در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان، گفت: همچنین در هشت‌ماهه امسال شش هزار و ۴۹۳ واقعه مرگ در استان به ثبت رسیده است.

امیری، گفت: در این مدت نیز هشت هزار و ۹۹۳ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که سن ازدواج برای مردان حدود ۲۸ سال و برای زنان ۲۴ سال است.

وی افزود: همچنین در هشت‌ماهه اول امسال سه هزار و ۲۰۲ واقعه طلاق به ثبت رسیده که سن طلاق برای مردان ۳۸ سال و برای زنان ۳۲ سال بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان، بیشترین فراوانی نام‌گذاری در هشت‌ماهه امسال در استان را برای نوزادان پسر، «آیهان»، «حسین»، «آراد»، «شاهان» و «امیرعلی» و برای نوزادان دختر «رستا»، «هانا»، «نورا»، «آوین» و «ماهلین» عنوان کرد.