به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «محمدرضا نقدی» معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت شهید ایرلو، اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار طفل و کودک در این ۸۰ روز در غزه به شهادت رسیده‌اند و از خون آن‌ها عطر ظهور منجی استشمام می‌شود؛ شهدایی که با خون معصوم‌شان، دنیا را بیدار کرده‌اند.

وی افزود: امروز همه شاهد بیداری بی‌نظیر ملت‌ها هستیم؛ مردم جهان نزدیک به ۸۰ روز است که در خیابان‌ها هستند و حق و عدالت را فریاد می‌زنند؛ مردم در این روزها دادخواهی می‌کنند و بر سر ظالمان فریاد می‌زنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه، گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاطر شدت جنایت‌ها و وحشی‌گری‌هایی که داشته‌اند، گرفتار جنون شده‌اند و حتی نمی‌توانند منافع خودشان را تشخیص دهند؛ آن‌ها تصور می‌کنند هر قدر شدت کشتارها را بیشتر کنند، با چند متر پیش‌روی تانک‌هایشان روی زمین سوخته به پیروزی می‌رسند و حتی نمی‌توانند از حوادث گذشته عبرت بگیرند.

با ادامه جنایت صهیونیست‌ها، به زودی باید منتظر بسته‌شدن دریای مدیترانه و جبل‌الطارق باشند

وی ادامه داد: اگر شدت جنایات و کشتارهای گذشته آن‌ها در لبنان نبود، حزب‌الله مقتدری درست نمی‌شد که هر روز اسرائیل را چپ و راست بزند و آن‌ها چاره‌ای جز تحمل نداشته باشند؛ اگر در گذشته حمام خون در فلسطین به راه نمی‌انداختند، حماس درست نمی‌شد که چنین مقتدرانه روی آن‌ها شمشیر بکشد؛ اگر جنایت‌های فجیع آن‌ها در عراق و شکنجه‌گاه ابوغریب و راه‌اندازی سیل خون توسط داعش نبود، حشدالشعبی ساخته نمی‌شد که هر روز توی سر آمریکا بزند و آن‌ها هیچ غلطی نتوانند بکنند؛ اگر در بازار صعده و صنعا، این‌قدر بمب نمی‌ریختند، در یمن انصارالله به این منزلت و اقتدار نمی‌رسید که بتواند دریای سرخ را به روی آن‌ها ببندد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی و آمریکا برای تداوم کشتار و جنایت علیه مردم مظلوم غزه گفت: با تداوم جنایت‌ها، آمریکا و متحدانش باید منتظر تولد قدرت‌های جدید مقاومت و بسته‌شدن بقیه آبراه‌ها و راه‌ها به روی خودشان باشند؛ دیروز خلیج فارس و تنگه هرمز برایشان کابوس شده بود و امروز باب‌المندب و دریای سرخ، زمین‌گیرشان کرده است و با ادامه این جنایت‌ها، به زودی باید منتظر بسته‌شدن دریای مدیترانه و جبل‌الطارق و سایر آبراه‌ها به روی آن‌ها باشند.

سردار نقدی ادامه داد: همان فریادی که جوان‌های آن روز این منطقه را کفن‌پوش به میدان آورد و در لبیک به امامشان، خون‌شان را تقدیم راه امام حسین (ع) کردند؛ از آن روز این روشنگری ادامه داشت. حضرت امام (ره) دایماً دشمن بشر را به همه بشریت معرفی کردند. امام خمینی (ره) فرمودند که آمریکا ام‌الفساد قرن و اَبَرجنایتکار تاریخ و رأس متجاوزین است؛ آمریکا وحشی‌ترین حاکم روی زمین و شیطان بزرگ است.

وی افزود: بعد از امام راحل بزرگوار، رهبر بی‌نظیرمان، امام حاضرمان که پرچم انقلاب را در دست گرفته‌اند، همیشه به بشریت فریاد بیدارگری و روشنگری‌شان رسید که آمریکا ظالم‌ترین است. هر ظلمی که در هر جای دنیا اتفاق بیفتد، نقش آمریکا دیده می‌شود. تمام گرفتاری‌ها از آمریکاست، این بیان از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این چهل و چند سال بود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه گفت: این شیطان بزرگ مانند همان شیطان رانده شده و رجیم، با حیله‌گری و نیرنگ واقعیتی که از رژیم صهیونیستی معلوم بود را پنهان می‌کرد. امام راحل از ابتدا ماهیت و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را به بشریت معرفی کردند. حضرت امام (ره) روز قدس را تشکیل دادند و از همه مردم دنیا خواستند که در این روز علیه این ظلم و این نماد جنایت به بشریت به میدان و صحنه بیایند اما آمریکایی‌ها با نیرنگ و فریب کاری، با رسانه‌هایی که در اختیار دارند و با پول‌های زیادی که در اختیار دارند، افراد پُر نفوذ کشورها را خریدند و از این طریق واقعیت‌ها را پنهان کردند.

باید به صهیونیست‌ها بگوییم، رژیم نوزادکُش

سردار نقدی با تاکید بر اینکه امروزه خون‌های مردم و اطفال مظلوم که در معصومیت به شهادت رسیده‌اند، پرده‌ها را کنار زده و دنیا را بیدار کرده است، گفت: امروز دنیا به راهی که امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش روی آن‌ها قرار داده‌اند، پی می‌برند. آن‌هایی که خودشان را دوست بشر و حقوق بشر معرفی می‌کنند، دروغگو، رسوا و نیرنگ‌باز هستند. حقیقت آن است که انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی، ۶۰ سال است که دارد آن را فریاد می‌زند.

وی افزود: تمام دنیا دیدند، در یک طرف مظلومینی که ۷۵ سال است که سرزمین‌شان غصب شده، موفق می‌شوند در یک عملیات به شهرهایی که از آن‌ها غصب شده است، دست پیدا کنند و قدرت‌نمایی کنند، به راحتی می‌توانستند تمام آن شهرک‌های صهیونیستی و خانه‌هایی که به آن‌ها مسلط شده‌اند را به آتش کشیده و نابود کنند اما این کار را نکردند و تنها کسانی را برای تضمین امنیت مردم خودشان بعد از عملیات، اسیر کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه با بیان اینکه هیچ‌گونه از این ظلم‌ها از جانب رزمندگان به دشمن نشده بود و این رزمندگان هیچ‌کدام از خانه‌های آن‌ها را آتش نزده و ویران نکردند، گفت: دشمن جنایتکار ۶۰ هزار از خانه‌های این مردم مظلوم را با خاک یکسان کرد و ده‌ها هزار خانه را غیر قابل استفاده کرد؛ همه دنیا دیدند که رزمنده مسلمان وقتی اسیر او آزاد می‌شود، همان اسیر در مقابل دوربین‌ها می‌گوید که من در این دو ماه که اسیر بودم آن‌ها برای درمانم دکتر می‌آوردند و من را معاینه و داروهایم را تأمین می‌کردند.

سردار نقدی ادامه داد: در مقابل این رزمندگان، رژیم جنایتکار صهیونیستی که بی‌نظیر در جنایت است، نه اینکه کودکان را بکشد و به آن بگوییم رژیم کودک‌کش بلکه باید الان بگوییم رژیم نوزادکش، نوزادانی که تازه به دنیا آمده و زیر دستگاه اکسیژن هستند، اما آن‌ها پزشکان و پدر و مادرها را دور کرده و از بیمارستان بیرون می‌کنند و بعد از آن تمام این نوزادان را می‌کشند.

وی افزود: اگر چنین جنایتی از جانب رزمندگان فلسطینی در جایی شده بود، دشمن به دنبال بهانه برای جنایت خود بود اما همه دیدند که اسرای آن‌ها بعد از آزادی می‌گفتند که این رزمندگان، برای ما پزشک می‌آوردند و در آن شرایط سخت دارو فراهم می‌کردند. سردار نقدی گفت: بسیاری از فرماندهان بزرگ مقاومت در منطقه تربیت‌شدگان شهید ایرلو هستند و امروز این مقاومت در لبنان و یمن و بسیاری از نقاط دیگر مدیون اوست، باید همیشه به این انسان‌های بزرگی که بشریت مدیون آن‌هاست، ارادت بورزیم.

سازمان ملل، هسته مرکزی فریب ملت‌هاست

معاون هماهنگ‌کننده سپاه افزود: امروز فریادهای مظلومانی که به جایی نمی‌رسد، نتایج دارد؛ همه می‌دانند همان سازمان مللی که همه از آن می‌خواهند که به داد مظلومان برسد، خود آن هسته مرکزی فریب ملت‌هاست. همه شاخه‌های آن جزئی از صهیونیست‌ها هستند. همین سازمان بهداشت جهانی با ادبیاتی که اینجا دیگر جای زندگی نیست، در حال مقدمه چینی برای خروج مردم مظلوم غزه از سرزمین خودشان است و این سازمان‌ها خودشان ابزار فریب هستند.

وی ادامه داد: به نفع دشمن کار کردن این نهادهای بین‌المللی امروز بر همه دنیا آشکار است. بشریت جز پناه منجی عالم هیچ پناهی ندارد. در اغتشاشات سال گذشته کشورمان، دیدید که چگونه سران کشورهای غربی به بهانه فوت یک نفر، به میدان آمده و عزا گرفتند و رسانه‌های خود را علیه جمهوری اسلامی مرکز جنگ کردند، بعد همین سران کشورهای غربی نظاره‌گر کشتار ۲۰ هزار نفر از مردم، ۱۰ هزار طفل و صدها نوزاد تازه به دنیا آمده هستند و چنین جنایتی را تحسین می‌کنند.

سردار نقدی افزود: امروز، بشریت متوجه آن شده است که این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی آن‌ها جاهایی نیستند که بشود برای دادخواهی، سمت آن‌ها رفت. امروز حق را باید همچون رزمندگان فلسطینی با قدرت به دست آورد آن‌ها دشمن را در صحنه و میدان ذلیل و شکست دادند و آن را بی‌حیثیت کردند.

وی گفت: امروز باید از منجی عالم بشریت بخواهیم که ظهور کند و به این ظلم‌ها پایان دهد. نقطه امید بشر امام عصر (عج) است، مردم همگی آماده شوند زیرا نیمه شعبان امسال حرف بسیاری برای گفتن دارد و همه باید مسجد جمکران را کانون توجه کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه اظهار کرد: اگر امروز مردم مظلوم غزه با آن همه جنایت و بمباران ایستادگی و مقاومت می‌کنند، نتیجه مقاومتی است که روزی مردم دزفول در برابر دشمن بعثی و آن همه بمباران انجام می‌دادند.