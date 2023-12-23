نرخ باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد به ۹۷ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه پیش از ظهر شنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان عرصه سواد آموزی، افزود: سواد در آموزه‌های دینی و مبانی انقلاب اسلامی ایران عزیز، جایگاه ویژه و والایی دارد.

وی ابراز داشت: با پیشرفت تکنولوژی و در عصر ارتباطات، امروز نقش سواد بیش از هر زمان دیگری نمایان است.

عزت خواه با تبریک هفته سواد آموزی به همه مسئولان عرصه سوادآموزی آموزشیاران و آموزش دهندگان در سطح استان گفت: تأسیس نهضت سواد آموزی به عنوان یک جریان مهم فرهنگی به فرمان امام خمینی (ره) نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود.

وی نهضت سوادآموزی را نهادی برخاسته از انقلاب به فرمان امام (ره) برای آفرینش علم و گسترش آگاهی در میان مردم عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ باسوادی در کشور مرهون تلاش‌های پس از انقلاب بود و رژیم طاغوت تلاشی برای سواد آموزی مردم نداشت...