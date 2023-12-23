رهایی زندانی محکوم به قصاص پس از ۷ سال در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از ایجاد مصالحه در بیست و یکمین پرونده قصاص این استان از ابتدای امسال و چهارمین پرونده با اجرای پویش به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم خبر داد.

وی اظهار کرد: این محکوم به جرم قتل عمد بعد از ۷ سال تحمل حبس در شرف اجرای حکم قصاص بود که با حضور سرپرست و قاضی اجرای احکام دادسرای مرکز استان هرمزگان به همراه مسوول هیئت صلح شورای حل اختلاف زندان بندرعباس در محل سکونت خانواده مقتول در روستای بجگان شهرستان منوجان در نهایت این پرونده منجر به مصالحه شد و زندانی مذکور پس از اعلام رضایت اولیای دم، از مجازات قصاص رهایی یافت.

رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه این بیست و یکمین اعلام رضایت در پرونده‌های قصاص از ابتدای امسال در این استان است، چشم پوشی اولیای دم از حق قانونی خویش و اعلام عفو و بخشش در این پرونده را اقدامی درخور تحسین و موجب خشنودی خداوند متعال و در تأسی از سیره اهل بیت (ع) برشمرد و از اهتمام آن‌ها به این اقدام مهم تشکر و قدردانی کرد.

وی در پایان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تلاش برای تعیین تکلیف محکومان پرونده‌های قصاص و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام در این خصوص، خاطرنشان کرد: ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین از شاخص‌ترین آموزه‌های دینی و توصیه‌های بزرگان است و قطعاً تأسی به این رهنمود موجب ارتقای امنیت روانی و نهادینه شدن اخلاق و معنویت در سطح جامعه خواهد شد.