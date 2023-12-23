به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رستمیان ظهر شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه یکی از اهداف پلیس پیشگیری ارتقا امنیت محلات و پیشگیری از جرایم است، ابراز داشت: قطعاً پلیس در راستای همین وظیفه ذاتی قاطعانه با سارقان برخورد می‌کند.

وی ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری کشف سرقت‌ها در حوزه کلانتری و پاسگاه‌های سطح استان با افزایش ۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بود، افزود: یکی از عمده‌ترین دلایل بروز این سرقت‌ها بی توجهی مال‌باختگان به حفظ اموال خودشان بوده است.

رئیس پلیس پیشگیری استان سمنان با بیان اینکه پلیس در راستای کاهش سرقت‌ها اجرای مقتدرانه طرح‌های مختلف را در دستور کار دارد، ابراز داشت: در کنار اجرای این برنامه‌ها عمل به توصیه و هشدارهای پلیس توسط مردم نیز می‌تواند بسیار به این کاهش سرقت‌ها کمک کند.

رستمیان ضمن بیان اینکه پلیس به دنبال ارتقا احساس امنیت اجتماعی در سطح استان سمنان است، تصریح کرد: نقش رسانه‌ها در افزایش سواد پیشگیری از جرم در جامعه قطعاً اثر گذار است و اصحاب رسانه را به انجام این مهم دعوت می‌کنیم.

وی ضمن بیان اینکه طی مدت مذکور وقوع سرقت‌ها در سطح استان سمنان شش درصد کاهش داشته است، افزود: با همت و تلاش شبانه روزی پلیس و همه دستگاه‌های مربوطه وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.