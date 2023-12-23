انتقاد رضا عنایتی از سازمان لیگ/ شلوغ کاری بلد نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد خوزستان اظهار داشت: اکنون باید در مشهد حضور می‌داشتم تا در مراسم درگذشت برادرزاده ام شرکت می‌کردم اما در شرایط فعلی نتوانستم در این مراسم حضور یابم.

او در خصوص دیدار با فولاد بیان کرد: با تیم خیلی خوبی بازی داریم که سبک بازی خیلی خوبی دارد و تقریباً با ما هم امتیاز است. کسب ۳ امتیاز در این دیدار کمک بسیار زیادی به ما خواهد کرد.

سرمربی پیکان تهران افزود: مشکل اصلی که از ابتدای ورود به پیکان داشتم مصدومیت بازیکنان است. آسیب دیدگی هایی که دو سه ماه طول می کشد. این مشکل بسیار بزرگی برای ما ایجاد کرده است. باید فکر جبران این کمبود باشیم و سپس به نیم فصل برویم تا بازیکن های لازم را بگیریم.

عنایتی در خصوص سکوت خود و اعضای تیم در قبال آنچه بی عدالتی داوران خوانده می شود، تاکید کرد: ما به قوانین احترام می گذاریم که سکوت می کنیم. شاید چون بلد نیستیم شلوغ کاری کنیم این رفتار را داشته باشیم. با مدیریت باشگاه هم صحبت کردم و خواستم خیلی جدی تر دنبال این نا عدالتی و تبعیض ها باشند.

عنایتی نسبت به برنامه ریزی سازمان لیگ نیز اعتراض داشت و عنوان کرد: برایم سوال است چرا پیکان باید زودتر از همه بازی کند. وقتی هم در یک روز بازی می کند از همه زودتر باید بازی کند. برای من این مورد عجیبی است.

سرمربی پیکان در خصوص خود خواهی بازیکنانش در امر گلزنی گفت: من چنین احساسی ندارم . به هر حال قبول دارم استرس دارند اما اگر موقعیت حساب می شود از روی خودخواهی نیست.

وی ادامه داد: حمایت همیشه بوده است. باید از این موضوعات عبور کنیم و سمت امکانات و سخت افزار باشیم. در غیر اینصورت دوباره تکرار مکررات می شود. ما نسبت به فوتبال آسیا باید قبول کنیم خیلی عقب هستیم. از هر لحاظ مثل سخت افزار و نرم افزار و بقیه موارد و حتی بازی های دوستانه عقب افتادیم.

او درباره سطح توقع از تیم ملی ایران گفت: نمی توان انتظار بالایی از این موضوع داشت. با توجه به روند فعلی نباید توقع زیادی داشت. قانون فوتبال می گوید باید امکانات دهید و سپس انتظار داشته باشید. کاری که ازبکستان می کند و من مطمئنم به زودی نتیجه می گیرد.

عنایتی ادامه داد: نیروی انسانی خوبی داریم. البته در همین حوزه هم در حال ضعیف شدن هستیم. باید تمام تلاش خود را بکنیم تا به شرایط خوب برسیم.

سرمربی پیکان در خصوص ابطال مجوز ورود خودروهای لوکس توسط فوتبالیست ها گفت: خیلی مخرب است. فوتبال با هیج چیزی قابل مقایسه نیست. اینکه چهار پنج نفر درباره مجوزها صحبت می کنند و سپس قولی که داده اند را انجام نمی دهند واقعا خوب نیست.

عنایتی افزود: تیم ملی ایران در شرایط وحشتناکی بود اما بازیکنان این تیم در آن برهه زمانی ایثار کردند و قول هایی هم گرفتند. امیدوارم هرچه سریعتر عملی شود تا مشکلی در رابطه با تیم ملی ایجاد نشود.

عنایتی درباره هشدار خود به بازیکنان پیکان مبنی بر گشاد بودن پیراهن این تیم بر تن جند نفر تصریح کرد: من آن موقع عصبانی بودم که چنین چیزی گفتم اما نیاز است تیم به طور کامل در نیم فصل تقویت شود.

سرمربی پیکان درباره اظهار نظر اخیر خود پس از باخت مقابل تراکتور که گفته بود ۱۰ نفره شدن حریف کار را برای ما خراب کرد به خبرنگار مهر گفت: صحبت هایی که درباره جملاتم در فضای مجازی می شود به هر حال حقیقی نیست. شما بازی را ببینید متوجه می شوید تا زمانی که ۱۱ نفره بودند تمام فضاهای نفوذ را بسته بودیم و بازی سختی را برای تراکتور داشتیم اما وقتی ۱۹ نفره شدند در عرض چند دقیقه شیرازه تیم ما از هم پاشید که شوک منفی بود.