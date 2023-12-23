به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیأت ناشنوایان و کمشنوایان استان زنجان که در سالن کنفرانس ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامهریزیها برای میزبانی دهمین دوره بازیهای آسیایی ناشنوایان صورت گرفته است، افزود: معتقدیم این میزبانی میتواند پیشمقدمهای برای سایر میزبانیها باشد.
وی با اشاره به رویدادهای پیش رو، از برگزاری بازیهای زمستانی ناشنوایان به میزبانی ترکیه خبر داد و اظهار کرد: این رویداد قرار است در رشتههای اسکی، فوتسال و تیراندازی برگزار شود که امیدواریم ورزشکاران اعزامی از کشورمان به این مسابقات بتوانند شایستگیهای خود را به منصهظهور بگذارند.
این مسؤول با یادآوری اینکه جامعهای که این فدراسیون با آنها فعالیت و تعامل دارد، جزو جامعه خاص بوده و به همین خاطر نیازهای ویژهای نیز دارند، خاطرنشان کرد: با توجه به این نیازهای خاص، برنامهریزیها در این حوزه نیز باید به صورت خاص انجام گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در ادامه این مجمع، با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰۰ ناشنوا در استان زنجان داریم که این میزان تقریباً ۳ درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: معتقدیم این جامعه آماری دارای استعدادهای بالقوهای در حوزه ورزش هستند، به همین خاطر باید با برنامهریزی دقیق در راستای شکوفایی این استعدادها گام برداریم.
جواد بازرگان با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که حمایت از این جامعه آماری میتواند نتایج ارزشمندی را به ویژه در حوزه ورزش به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: اقشاری که با نیازهای ویژه در عرصه ورزش فعالیت میکنند، همواره ثابت کردهاند که در رویدادهای بزرگ ورزشی برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کردهاند.
وی با بیان اینکه هیأت ناشنوایان و کمشنوایان استان زنجان باید نسبت به شناسایی استعدادهای بالقوه در شهرستانها اقدام کند، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که عرصه ورزش محدود به قشر خاصی نبوده و باید زمینه برای همه آحاد جامعه فراهم شود تا بتوانند سهم ارزندهای در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
گفتنی است، در این مجمع محمد فرهادی با کسب ۱۱ رأی از ۱۱ رأی مأخوذه توانست با قاطعیت آرا به مدت چهار سال سکان هدایت هیأت ورزشهای ناشنوایان استان زنجان را به عهده بگیرد.
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