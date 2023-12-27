اسماعیل دستگزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت روز تکریم مادران و همسران شهدا اظهار کرد: اگرچه عنوان شهید بر تارک تمامی ارزش‌ها می‌درخشد، اما دیدن این قله نور، نباید ما را از توجه به کسانی این نورانیت از آنها نشأت گرفته و بدون آن‌ها و تأثیرگذاری بی‌بدیل‌شان امکان به‌وجودآمدن چنین نورانیتی وجود نداشت، غافل کند.

وی ادامه داد: اهمیت این موضوع نه صرفاً به‌عنوان جایگاه و مقام، بلکه به‌دلیل اوج نیاز جامعه دینی به چنین نورآفرینانی است که همواره با تولید نورانیت، هم خود شهید و هم جامعه‌ای را که شهید به آن تعلق دارد به اوج تعالی می‌رساند.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود گفت: علی‌رغم تأثیر «مداد علما» که خط علمی و تبلیغی شهادت را ترسیم می‌کند، پرواضح است که نوعاً این تربیت در دامان مادرانی عاشورایی است که جان فرزندان جامعه اسلامی را به آبشخور تعالیم علمای مجاهد متوجه می‌سازد و نیز این همراهی همسرانی صبور است که برای سرپرست خانواده امکان پرواز به آسمان رهایی را میسر می‌سازد.

دستگزار تصریح کرد: حقاً که شجاعت شهید از مادر ایثارگری است که تربیت چنین فرزندی را به بهترین نحو و با معیارهای اسلامی و به نکویی انجام داده و به‌عهده داشته است و هم‌چنین، صبوری و تلاش‌های همسران شهدای گرانقدر را که با ایثارگری‌هایشان و هم‌چنین با قبول مسئولیت، سرپرستی و تربیت یادگاران آن عزیزان، دفاع از کشورمان را به‌شایستگی انجام دادند ارج می‌نهیم.

وی بیان کرد: مادران و همسران شهدا، الگوی صبر، مقاومت و ایستادگی بوده و یادگاران گهرباری هستند که همواره شایسته تقدیر و سپاسگزاری جامعه بوده و خواهند بود و بی‌تردید خلوص و ایثارگری‌های آن‌ها، الگویی برای نسل جوان کشورمان بوده و امید است که با تکریم و احترام به آنان، بتوان یاد شهدا را گرامی داشته و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود بیان کرد: اگر شهیدان ما با تأسی از اعمال و رفتار امام حسین (ع) درس فداکاری، وفاداری، از خودگذشتگی، شجاعت و شهامت آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رساندند و در راه دفاع از اهداف مقدس اسلام جانفشانی کردند و حماسه‌ای جاوید آفریدند، بی‌شک آموزگاری به‌نام «مادر» داشتند که در دامان پرمهر او و در کلاس درس او، به این مقام رسیدند.

دستگزار ادامه داد: مادران شهدا این شیر زنان ایران اسلامی با الهام از رفتار شایسته حضرت فاطمه زهرا (س) و ام‌البنین (س) در مسأله دفاع از حریم ولایت و امامت در دوران جنگ تحمیلی با لبیک به ولی فقیه زمان، امام خمینی (ره) ثابت کردند در پیشگاه بانوی دو عالم روسفید و سربلند هستند.

وی یادآور شد: آرامش، صلح و زندگی و تمام واژه‌های زیبای امروز را مدیون دستان پاک و احساس ناب مادرانه مادران شهدا هستیم چراکه از دامان مادران شهید است که شهید به معراج می‌رود. عظمت دریا مدیون قطره‌ها است و عظمت ایران مدیون قطره قطره خون شهدا و عظمت شهدا مدیون مادران شهیدپرور است، اگر مقام معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را کمتر از شهادت نمی‌داند، مگر می‌شود یاد شهید را زنده نگه داشت ولی مادران شهدا را تکریم نکرد؟

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود گفت: مادران شهدا شاهدانی بی‌ادعا و نزد پروردگارشان مأجورند، مادران شهدا با خدا معامله کردند و قطعاً اجر شهیدپروری کمتر از شهادت نیست، مادران و همسران شهدا در طول ۸ سال دفاع مقدس حماسه‌های جاویدی ساختند که تاریخ همیشه از آن یاد خواهد کرد.

مادران و همسران شهدا از نسل جدید و بانوان کشور انتظار رعایت حجاب خود را دارند

دستگزار تاکید کرد: همسران شهدا هم با تربیت یادگاران همسران خود آنها را برای انقلاب و دوران شکوفایی این سرزمین آماده می‌کنند، چه‌بسا همسرانی که خود دارنده رتبه‌های علمی و سیاسی در کشور هستند و فرزندان آنها هم با الگو گرفتن از پدران شهید خود در شکوفایی کشور سهیم شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مادران و همسران شهدا از نسل جدید و بانوان کشور انتظار رعایت عفت و حجاب خود را دارند و انتظار دارند تا هنگام ظهور حضرت ولی عصر (عج)، این انقلاب که امانت ارزشمندی است، به‌نحو شایسته‌ای با اطاعت از ولایت و حرمت خون شهدا حفظ و نگهداری شود.

مسئول کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود ادامه داد: اگر ایثار و شهامت، شجاعت، صبر و استقامت این شیرزنان ایران‌زمین نبود، خدا می‌دانست چه بر سر نهال نوپای انقلاب می‌آمد، این دلاورزنان بودند که فرزندان جوان و نوجوان خود را برای خط مقدم جبهه آماده می‌کردند و برای دفاع از ولایت، سینه سپر می‌کردند تا یک وجب از خاک مقدس این سرزمین در دست دشمن تا دندان مسلح نیافتد.

دستگزار تصریح کرد: اگر حماسه همسران شهیدان نبود، معلوم نیست چه بر سر این خاک می‌آمد، اما آن‌ها مردان و همسران خود را همچون حضرت رباب، لیلا و زینب کبری (س) برای حضور در خط مقدم جبهه تشویق می‌کردند. ما هم بدون وظیفه نیستیم، تکریم از مادران شهدا، تجلیل از فرهنگ ایثار، صبر و ایستادگی است و همه ما باید بیش از این به آن همت بگماریم و از بی توجهی و تسامح نسبت به آن استغفار کنیم.

