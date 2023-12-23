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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

رییس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

بارندگی تا پایان وقت شنبه در استان ادامه دارد/ کاهش محسوس دما

بارندگی تا پایان وقت شنبه در استان ادامه دارد/ کاهش محسوس دما

یاسوج_ رییس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بارندگی تا پایان وقت شنبه در استان ادامه دارد.

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، آسمان استان امروز تحت تأثیر امواج ناپایدار قرار دارد.

وی ابراز داشت: این شرایط جوی سبب بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق سردسیری و باران در نقاط مختلف استان می‌شود.

بهره مند با بیان اینکه این وضعیت تا پایان امشب ادامه دارد، تصریح کرد: فردا شاهد آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری در برخی نقاط با احتمال بارش پراکنده و کاهش محسوس دما خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۰/۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای ۰/۵ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 5974156

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