بارندگی تا پایان وقت شنبه در استان ادامه دارد/ کاهش محسوس دما

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی نقشههای پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، آسمان استان امروز تحت تأثیر امواج ناپایدار قرار دارد.
وی ابراز داشت: این شرایط جوی سبب بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق سردسیری و باران در نقاط مختلف استان میشود.
بهره مند با بیان اینکه این وضعیت تا پایان امشب ادامه دارد، تصریح کرد: فردا شاهد آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری در برخی نقاط با احتمال بارش پراکنده و کاهش محسوس دما خواهیم بود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۰/۶ درجه سانتیگراد گرمترین و مارگون با کمینه دمای ۰/۵ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.
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