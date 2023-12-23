لزوم از میان برداشتن موانع برای تقویت سرمایه گذاری در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر شنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و خصوصی که در استانداری قم برگزار شد گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید در امر جذب سرمایه گذاری و همچنین حمایت از بخش تولید گام بردارند.

استاندار قم تاکید کرد: دستگاه‌های مسؤول خدماتی که بخش خصوصی برای امر سرمایه گذاری نیاز دارند را باید در زمان کوتاهی ارائه دهند.

وی ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی در واقع حمایت از تولید است و این موضوع باید به صورت جدی دنبال شود که در این صورت بخش خصوصی نیز توان و ظرفیت خود را برای تقویت تولید و اشتغال به میدان می‌آورد.

آقامیری تاکید کرد: مدیران استان قم ضمن رعایت حقوق بیت المال باید به گونه عمل کنند که میزان سرمایه گذاری در استان افزایش یابد و جلسات کارشناسی به منظور رسیدگی به درخواست‌های بخش خصوصی در هر دستگاهی تشکیل شود.

استاندار قم با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در زمینه ارزشیابی مدیران مد نظر قرار می‌گیرد، همین امر اهتمام به بخش خصوصی است افزود: مدیران باید ظرف یک هفته درخواست‌های بخش خصوصی را رسیدگی و تعیین تکلیف کنند و معتقدیم فعالان بخش خصوصی سربازان اقتصادی کشور هستند که باید از آنان حمایت لازم صورت گیرد.

وی افزود: بخش خصوصی باید مورد حمایت بانک‌های استان قم قرار گیرند که در این زمینه بانک‌های دولتی حمایت‌های لازم را دارند اما عملکرد بانک‌های خصوصی قابل قبول نیست.

آقامیری ادامه داد: بر اساس قانون بانک‌ها باید حداقل ۵۰ درصد منابعی که از استان جذب می‌کنند را در خود استان تسهیلات دهند.

استاندار قم ادامه داد: نماینده دادستان به موضوع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های خصوصی ورود کرد که اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند باید پاسخگوی دستگاه قضائی باشند.