منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید سرزده تیم مدیریت بحران استانداری اصفهان از نیروگاه شهید محمد منتظری اظهار کرد: هنوز این نیروگاه علی رغم فعالیت ۴ واحد و تعطیل شدن ۴ واحد دیگر مازوت استفاده نمی‌کند.

وی افزود: نیروگاه اعلام همکاری کرد تا نسبت به راه‌اندازی سیستم پایش آلاینده‌های جوی با محیط زیست اصفهان همکاری داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه محدودیت‌های مصرف گاز برای صنایع فولادی، سیمان، آجر و … در استان اصفهان اعمال شده است، ابراز کرد: بر این اساس گاز ۲۷۰ واحد آجرپزی و گچ پزی در استان اصفهان مسدود شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد حدود ۷۰ واحد در شهرستان شاهین شهر است.