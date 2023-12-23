روسیه صادرات نفت خود را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز برنامه صادرات نفت روسیه برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، کمتر از ماه‌های اکتبر تا دسامبر است.

برنامه صادرات سه ماهه، یک برنامه صادراتی سه ماهه برای شرکت‌های نفتی روسیه است که پیش از سه ماهه جدید، صادر شده و به آنها امکان می‌دهد عرضه از طریق سیستم شرکت خط لوله ترانس‌نفت را برنامه ریزی کنند.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر ارشد بازار نفت در شرکت مشاوره کپلر، گفت: ما میانگین صادرات نفت روسیه از راه دریا را از ابتدای دسامبر تاکنون، ۳.۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کنیم و انتظار داریم که در ژانویه، به دلیل افزایش تولید پالایشگاهی، کاهش پیدا کند.

ظرفیت پالایش نفت اولیه آفلاین روسیه برای دسامبر، نسبت به برنامه‌های قبلی، تقریباً سه برابر شده و به ۲.۰۹۸ میلیون تن رسیده است زیرا برخی از پالایشگاه‌ها، برنامه‌های تعمیر و نگهداری خود را بازبینی کردند.

کاتونا افزود: میانگین تولید در پالایشگاه‌های نفت روسیه در اکتبر، ۵.۵ میلیون بشکه در روز بود و هفته گذشته به ۵.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

روسیه قول داده است که کاهش داوطلبانه صادرات نفت و محصولات نفتی را تحت توافق همکاری با اوپک پلاس در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند.