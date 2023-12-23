به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی حرکت یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی وزارت علوم است که با همکاری دانشگاه‌ها برگزار می شود. امسال شانزدهمین جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی درحال برگزاری است و تا فردا در این دانشگاه دایر خواهد بود. در این دوره ۴۰۰ دانشجو از ۷۰ دانشگاه سراسری کشور شرکت کرده و طرح های خود را ارائه کرده اند.

یکی از طرح ها مربوط به انجمن فیزیک دانشگاه خلیج فارس بود، عباس دهقان خلیلی از فعالان و عضو انجمن فیزیک دانشگاه خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر از تولید یک ساز (پیانو) خبر داد که با میوه کار می‌کند، خلیلی توضیح داد: این ساز برای درس فیزیک موسیقی رشته فیزیک است که یک درس اختیاری است، اما مفاهیم آن به فهم سایر دروس ما نیز کمک می کند. مانند این پروژه که تلفیقی از الکترونیک، برنامه نویسی و فیزیک امواج است.

وی ادامه داد: براساس اختلاف پتانسیلی، وقتی به میوه دست زده می شود یک پالس تولید می‌کند. در اینجا یک مدار داریم که از دیجیتال به آنالوگ تبدیل می‌شود و به آردینو می‌رود و آردینو را طوری برنامه ریزی کرده ایم که به ما خروجی میدی (ارتباط بین دستگاه های موسیقی) می دهد. آن را به لپ تاپ وصل کرده و با نرم افزارهایی که با میدی کار می کنند می توانیم صدای پیانو را تولید کرده و استفاده کنیم.

وی از دیگر طرح های دانشجویان دانشگاه خلیج فارس به طرح انجمن علمی شیلات این دانشگاه اشاره کرد و افزود: یک سری ماهی های بادکنکی وجود دارند که زیستگاه آنها خلیج فارس است برخی مواقع این ماهی ها درتور صیادها گیر می کنند و برای اینکه سمی هستند استفاده نشده و به عنوان ضایعات صید محسوب می شوند بنابراین دانشجویان عضو انجمن شیلات دانشگاه خلیج فارس در کارگاه‌ها خود ماهی بادکنکی تاکسیدرمی تولید می کنند که ازاین ماهی ها می توان به عنوان دکوری و موارد آموزشی استفاده کرد.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت حضور انجمن های علمی در جشنواره و نمایشگاه حرکت، انجمن علمی دانشگاه یک سیستم تعاملی ایجاد کرده و ارتباط زنده با یک غرفه در دانشگاه برقرار کرده است که کارگاه های دانشگاه را برای مخاطبان نمایشگاه ارائه می دهد و مخاطبان می توانند ارتباط برقرار کرده و سوال خود را بپرسند. همزمان فضای نمایشگاه را نیز برای انجمن های علمی داخل دانشگاه پوشش می دهند تا آنها هم در این جشنواره حضور داشته باشند.

ایده ‌پردازی، تقویت حس مسئولیت اجتماعی و افزایش روحیه کار تیمی از مهم‌ترین ویژگی‌های جشنواره حرکت است در همین رابطه انجمن علمی بین رشته ای پژوهشگران جوان دانشگاه قم در یک کار تیمی دستگاه هایی را تولید می کند که مورد نیاز دانشگاه بوده و به قیمت پایین تر در اختیار دانشگاه قرار می دهد.

علی رضا سرایی دبیرانجمن علمی بین رشته ای پژوهشگران جوان دانشگاه قم در این رابطه توضیح داد: انجمن مذکور دوره های کاربردی با محوریت صنعتی برگزار می کند که منجر به تولید دستگاه هایی جهت کمک به دانش آموختگان دانشگاه می شود.

وی به دستگاه پرینتر سه بعدی اشاره کرد که توسط دانشجویان تولید شده بود و این دستگاه توسط دانشگاه برای حمایت از محصولات دانشجویان و انجمن های علمی خریداری شده بود.

این دانشجوی دانشگاه قم افزود: همچنین قرار دادی با دانشگاه منعقد شده تا زمانی که دانشجویان دستگاه تولید می کنند کارگاه به صورت رایگان در اختیار آنها باشد و دانشگاه محصولات آنها را خریداری کند.

از انجمن های علمی فعال دیگر در نمایشگاه حرکت می توان به دانشگاه علم وصنعت اشاره کرد، انجمن علمی این دانشگاه درسه دوره ۱۲تا ۱۴ جشنواره مقام اول را کسب کرده است.

علیرضا بیرک آبادی نائیب دبیر انجمن مرکزی دانشگاه علم و صنعت در خصوص فعالیت های انجمن علمی این دانشگاه به مهر توضیح داد : در سال‌های اخیر و طی جشنواره های ۱۲، ۱۳، ۱۴ حرکت دانشگاه علم و صنعت موفق شده بود بین دانشگاه های حاضر در جشنواره مقام برگزیده را کسب کند.

وی ادامه داد: انجمن علمی دانشگاه در جشنواره حرکتی که گذشت، چهار مقام برگزیده کسب کرد این دوره هم تا الان ۲۵ انجمن علمی فعال هستند که تقریباً بیش‌از ۱۰۰ دانشجو در این انجمن ها فعالیت می‌کنند، ۱۴۲ گفت‌وگوی علمی و وبینار و بیش‌از ۱۶۰ دوره آموزشی برگزار شده، همچنین هشت مسابقه ملی برگزار کرده‌ایم که می توان به مسابقه ملی نانونیوم و مسابقه کد کشایی اشاره کرد.تقریباً میزبان۶ رویداد ملی بوده‌ایم و سه اختراع داشته و چهارکتاب در دوره جدید چاپ کرده ایم. دراین دوره نیز قرار است یک ربات مسیر یاب در نمایشگاه ارائه کنیم.

همچنین نازنین فاطمه پیامی دبیر علمی انجمن مشاوره دانشگاه فرهنگیان نیز درباره فعالیت انجمن های علمی این دانشگاه به مهر گفت: تعداد زیادی از انجمن‌های علمی در دانشگاه فرهنگیان فعال هستند. انجمن علمی آموزش ابتدایی، انجمن علمی آموزش راهنمایی و مشاوره، انجمن علمی امور تربیتی، این ها همه انجمن‌های مختلف ما هستند و ما علاوه بر انجمن ها، کانون‌های فعال نیز داریم که می توان به کانون فیلم و عکس، کانون کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد.

دبیر علمی انجمن مشاوره دانشگاه فرهنگیان افزود: هر موضوع و مبحثی که دانشجویان احساس کنند احتیاج است به کانونی که برای آنها کاری انجام دهد درخواست ایجاد کانون و انجمن مذکور را طی یک نامه تحویل دانشگاه می دهند و بررسی می شود. در صورت لزوم یک کانون و انجمن تأسیس می‌شود .در دانشگاه فرهنگیان تمام تلاش ما این است که تمام رشته ها و همه آنچه که دانشجویان به آن نیاز دارند دارای انجمن و کانون باشد تا دانشجویان به صورت خودجوش در دانشگاه تمام فعالیت ها را انجام دهند.

به گزارش مهر، انجمن‌های علمی قلب تپنده هویت علمی دانشجویی در دانشگاه‌ها هستند و جشنواره حرکت به تثبیت و بازنمایی این هویت در جامعه کمک می کند. به نظر می رسد در این دوره انجمن های علمی با ارائه طرح های کاربردی تر به سمت حل مسائل کشور در حرکت باشند.