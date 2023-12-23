شناسایی ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۸ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: در مدت یک ماه آینده در راستای افزایش ضریب حفاظت اراضی کشاورزی، تمام استانهای کشور زیر پوشش سامانه پایش هوشمند قرار میگیرند.
وی افزود: اکنون در حال گذار از حفاظت سنتی به حفاظت مدرن اراضی کشاورزی با استفاده از فناوریهای نوین و تصاویر ماهوارهای هستیم.
رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: با بکارگیری سامانه پایش هوشمند و سامانه ۱۳۱ در ۸ ماهه امسال ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و با آن برخورد قانونی کردهایم.
وی مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قزوین و اصفهان را جز استانهای پر آسیب به لحاظ تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برشمرد.
افلاطونی رفع تداخلات اراضی کشاورزی را از اقدامات مهم این سازمان دانست و تصریح کرد: ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مشمول رفع تداخلات هستند که از این سطح تاکنون ۹،۲ میلیون هکتار رفع تداخل شده که شامل ۶۲ درصد این اراضی میشود.
وی ادامه داد: به طور متوسط ۱۱ درصد این مساحت رفع تداخل شده از اراضی ملی کسر و به اراضی کشاورزی اضافه شده است.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با انجام رفع تداخلات اراضی ملی و مردمی، تعداد پروندههای تشکیل شده در دستگاههای قضائی نیز از سوی مردم و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور کاهش یافته است.
وی رفع تداخلات اراضی کشاورزی و حدنگاری یا کاداستر و صدور اسناد اراضی کشاورزی را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وی در عین حال افزود: این موارد در حوزه تثبیت مالکیت زمین و زیرساختها تلقی میشوند که به نوعی امنیت سرمایهگذاری و امنیت غذایی را ممکن میکند.
افلاطونی در پایان گفت: با استفاده از فناوریهای نوین و تصاویر ماهوارهای و احصای مستندات اراضی، رفع تداخلات اراضی کشاورزی دقیقتر انجام میشود و حق مردم به آنها برمیگردد.
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