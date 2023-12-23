به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی، مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور در راستای مدیریت زمین تا پایان نیمه نخست سال آینده تدوین می‌شود، گفت: تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور از جمله برنامه‌های این سازمان در راستای مدیریت زمین و دستیابی به اطلاعات پایه مورد نیاز و آمار دقیق اراضی کشاورزی است. این نقشه شامل وضعیت کاربری فعلی اراضی به ویژه در بخش کشاورزی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر با مانعی روبه‌رو نشویم تهیه این نقشه تا ۹ ماه دیگر به اتمام می‌رسد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه بازگشت بخش تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا یک ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر پیش‌نویس این تفاهم‌نامه آماده شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ با تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تهیه حد نگار یا کاداستر اراضی کشاورزی و بخش تطبیق و مستندسازی از سازمان امور اراضی کشور منفک و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار شد.

وی گفت: اکنون نقش ما پاسخگویی به استعلامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی است که ۵۰ درصد کار حدنگاری یا کاداستر را شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور با بیان این که صدور سند کاداستر هم اکنون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد، اذعان کرد: ما در حال حاضر تا مرحله‌ای پیش می‌رویم که نقشه حدنگاری یا کاداستر اراضی کشاورزی تولید شود و کار تطبیق و مستندسازی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی با اشاره به این که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ سند حد نگار ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی توسط سازمان امور اراضی کشور صادر شده است، تصریح کرد: این عدد حدود نیمی از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود.