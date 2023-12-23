مادران باردار دچار سوء تغذیه چهارمیلیون ریال دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دانشی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز میشود تا در دسترس این مادران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، این اعتبار چهار میلیون ریالی تا پایان ماه جاری فعال خواهد شد، گفت: مادران باردار دچار سو تغذیه در کهگیلویه و بویراحمد با تأیید دانشگاه علوم پزشکی و خانههای بهداشت این کمک هزینه را دریافت میکنند.
دانشی تصریح کرد: همچنین سه هزار و ۳۳۹ کودک دارای اختلال رشد نیز در کهگیلویه و بویراحمد یارانه شش میلیون تا ۱۰ میلیون ریالی دریافت میکنند که این امر را دولت در راستای تحقق طرح راهبردی امنیت غذایی، افزایش رفاه زندگی مردم و به ویژه دهکهای کمدرآمد جامعه، اجرایی کرده است.
وی افزود: مادران شیرده دارای سو تغذیه و نیازمند به غذای مغذی نیز ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال دریافت میکنند.
دانشی با بیان اینکه یکی از طرحهای راهبردی دولت سیزدهم امنیت غذایی است، گفت: در صورتی که هم کودک و مادر شیرده دچار مشکلات تغذیهای باشند به حساب هر کدام ۱۰ میلیون ریال واریز خواهد شد و ارائه کالابرگ الکترونیکی نیز گام مؤثری در حوزه تحقق این طرح راهبردی بود که از ابتدای سال جاری آغاز شد.
وی افزود: در طرح کالابرگ، ۱۱ قلم کالا شامل لبنیات، شیر، ماست، پنیر، تخممرغ، پروتئینها، گوشتمرغ و گوشتقرمز، حبوبات، روغن، شکر، قند و برنج قرار داشت که اکنون میوه و سبزیجات نیز شامل طرح کالا برگ میشوند.
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