سهمیه سوادآموزی امسال خراسان رضوی ۲۷ هزار نفر تعیین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شوشتری ظهر شنبه به مناسبت هفته سواد آموزی اظهار کرد: وی با بیان این که در مجموع سهمیه سوادآموزی امسال استان ۲۷ هزار نفر تعیین شده است افزود: همچنین سهمیه امسال استان برای سوادآموزی زنان عشایر به تعداد ۷۰۰ نفر اعلام شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: میانگین نرخ باسوادی در جمعیت هدف ۱۰ تا ۴۹ سال خراسان رضوی ۹۸ درصد است.

وی افزود: سال گذشته وزارت آموزش و پرورش شمار بی سوادان این استان را ۴۹۷ هزار نفر اعلام کرد که معتقدیم بر اساس جمعیت کنونی و آمار گروه هدف سوادآموزی یعنی جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال تعداد واقعی بی سوادان استان ۲۷۲ هزار نفر است.

شوشتری ادامه داد: طی سال گذشته ۲۶ هزار نفر و طی امسال ۲۷ هزار نفر از بی سوادان استان شناسایی و طبق برنامه شتاب بخشی تا سال ۱۴۰۵ هدف گذاری شده تا تمامی این افراد زیر پوشش سواد آموزی قرار گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: متاسفانه سوادآموزی در کشور ما عرضه محور است و ما ناچار به مراجعه و شناسایی افراد بی سواد هستیم حال آن که باید این موضوع تقاضا محور باشد تا افراد برای کسب سواد به ما مراجعه کنند به این ترتیب دورنمای روشن تر و ارائه خدمات موثرتری را هم خواهیم داشت.

وی سوادآموزی را از اساس کاری جهادی دانست و تاکید کرد: مردم باید در این کار جهادی و گسترش سواد در بین جامعه ما را یاری دهند بنابراین هر آنچه نیرو در این زمینه به ما کمک کند باز هم جای کار وجود دارد.

شوشتری با بیان این که طبق استانداردهای جهانی و البته تاکیدات امام راحل(ره) سواد صرفا به معنای خواندن و نوشتن نیست افزود:توسعه سواد در کشور و خراسان رضوی همگام با دنیا در حال انجام است و در قالب ۱۲ قطب بندی مختلف بر اساس سوادهای مختلف، ماموریت‌ های مختلف آموزشی طراحی شده است که از جمله می توان به سواد رسانه و سواد کامپیوتر اشاره کرد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به این که استفاده از ظرفیتهای مردمی و دانش آموزی را در شناسایی و پوشش افراد بی سواد بسیار با اهمیت می دانیم گفت: هم اکنون هزار و ۳۰۰ آموزش دهنده در خراسان رضوی داریم که ۷۰۰ نفر آنان هم اکنون در حال همکاری با ما هستند.

وی بیشترین میزان سوادآموزان زیر پوشش را در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال اعلام کرد و افزود: علاوه بر آمار آموزش سواد در استان، امسال سه هزار و ۶۸۹ نفر از اتباع خارجی نیز تحت پوشش سواد قرار گرفتند.