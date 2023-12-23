طوفان الاقصی تمام همینه رژیم صهیونیستی را فرو ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان نماینده مردم تهران و رییس کمیته حقوق بشر مجلس در نشست حقوق بی بشر در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی اظهار داشت: تا الان در موضوع حقوق بشر تعیین کننده غول‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بودند و تلاش می‌کردند اسلام هراسی و ایران هراسی را در دستور کار قرار دهند اما این پروژه‌ها نقش بر آب شده و میلیون‌ها نفر از ملت‌های آزاده دنیا به اسلام و مقاومت تمایل پیدا کردند.

وی افزود: رسانه‌های صهیونیستی با سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و کشته‌های افسران خود در طوفان الاقصی بنا داشتند به دنیا پالس پیروزی منعکس کنند اما وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک تونل متروکه عکس می‌گیرد که ما تونل‌های حماس را تسخیر کردیم اما استراژیست‌های نظامی به خوبی می‌دانند این تونل‌های راز و رمز پیروزی حماس بوده و آنها پایگاه یا ادواتی بر روی زمین ندارند و رژیم صهیونیستی هر جا پیشروی می‌کند به دلیل همین طراحی‌های زیرزمینی بوده که محاصره می‌شوند.

الهیان با بیان اینکه حرکت ملت آزاده و پر افتخار فلسطین و غزه غول‌های رسانه‌ای صهیونیستی را در هم نوردید، گفت: دنیا متوجه ژست حقوق بشری و ماهیت تمدن شیطانی استکبار شده و امروز رژیمی صهیونیستی که شکست خورده با حمایت آمریکا در حال نسل کشی دیوانه وار زنان و کودکان مظلوم غزه است.

رییس کمیته حقوق بشر مجلس گفت: رژیم صهیونیستی بنا داشت با کوچ اجباری و حمله به کاروان فلسطینیان، این سرزمین را از حضور فلسطینیان خالی کند و برنامه‌ای قبل از طوفان الاقصی برای پاک‌کردن این سرزمین‌ها ملت فلسطین داشتند و این عملیات یک حرکت پیش دستانه جهت خنثی سازی این نقشه‌ها بود.



الهیان افزود: قبل از طوفان الاقصی با یک هیأت فلسطینی دیدار کردیم و طرح اسرائیل برای پاک کردن غزه را متوجه شده بودند و می‌گفتند که راهی جز نبرد الاقصی نداریم تا این طراحی‌های شیطانی خنثی شود.

وی افزود: با طوفان الاقصی تمام همینه رژیم صهیونیستی فرو ریخت و اوج عصبانیت آنان برای این است که در یک جنگ اطلاعاتی تمام این اطلاعات‌ها به دست جبهه مقاومت افتاد و شکست اطلاعاتی سختی خوردند.

دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی گفت: سازمان ملل به عنوان تأمین کننده صلح دیگر توان تأمین صلح و امنیت جهانی را علی رغم قطع نامه‌ها و بیانیه‌ها ندارد چرا که رژیم صهیونیستی به هیچیک از قواعد بین المللی پایبند نیست و شبیه قانون جنگل است و ما از این به بعد به دلیل ناکارآمدی این قوانین بین المللی باید به سمت نظم نوین جهانی برویم و اساتید باید برای تئوریزه کردن این نظم نوین جهانی نقش فعال داشته باشند.

الهیان تاکید مرد: طوفان الاقصی خاموش شدنی نیست در کنار عرصه میدان کمک‌های حقوقی و حقوق بشری نیز باید صورت بگیرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند اسرائیل باید محاکمه شود و اسرائیل مسئولیت آن را باید بپذیرد و ما با حضور کارشناسان و اهل فن طرحی را برای رفع این خلاءهای قانونی مطرح کنیم و شما به لحاظ نظری به ما کمک کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حرکت‌های مردمی و نخبگانی در موضوع فلسطین بسیار اثربخش است، گفت: تشکیل کارگروه‌ها و تمرکز بر بحث شکایت از رژیم صهیونیستی اثربخش است.

وی در پایان گفت: امروز به واسطه ۴۰ سال مقاومت ملت سرافراز ایران دنیا امروز بیدار شده است.