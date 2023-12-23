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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱

از سوی رییسی انجام شد؛

ابلاغ مصوبه قانونی میان ایران و برزیل

ابلاغ مصوبه قانونی میان ایران و برزیل

رییس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تایید ماده واحده، بند ۱ ماده ۱۱ و مواد ۱۹ و ۲۹ معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۳۲) معاهده یاده شده می‌باشد.

کد مطلب 5974356

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