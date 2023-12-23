۹۸ خرده فروش مواد مخدر طی یک ماه اخیر در ملارد دستگیر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور خدایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری تمام عوامل طرح امنیت محله محور با هدف برخورد با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان ملارد اجرایی شده است.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های میدانی، نقاط جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در بازرسی از این محل‌ها ۹۸ خرده فروش مواد مخدر را طی یک ماه گذشته در شهرستان ملارد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد با بیان این مطلب که مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی از خرده فروشان کشف شده است، گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

خدایی با اشاره به این که مقابله با فروشندگان و حمل کنندگان مواد مخدر همواره در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک٬ مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.