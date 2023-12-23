ساختمان جدید سردفتران استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نظری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری عصر شنبه در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید سردفتران چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۷۰ مترمربع در ۵ طبقه بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه ساختمان در خیابان شهید بهشتی شهرکرد بین کوچه ۲ و ۴ واقع شده است افزود: برای ساخت و تکمیل این ساختمان ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

نظری به نیاز مبرم سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری به چنین ساختمانی اشاره کرد و گفت: کلاس‌های آموزشی برگزاری همایش‌ها و اتاق‌های اداری از جمله کاربری‌های این ساختمان است.

وی با بیان اینکه ۹۵ دفتر اسناد رسمی در چهارمحال و بختیاری فعال است که سالانه ۷ هزار خدمت به مردم این استان ارائه می‌دهند خاطر نشان کرد: راه اندازی سامانه آنی ثبت اسناد رسمی تحول بزرگی در کشور ایجاد کرده است.

نظری اظهار کرد: امسال ۱۳۵ سردفتر جدید اسناد رسمی پس از کارآموزی به جمع سردفتران استان افزوده می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان بر حمایت‌های ویژه از دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: بسیاری از سردفتران با مخارج بالای دفاتر خود امکان ادامه فعالیت ندارند و نیاز است دستگاه قضائی از این افراد پشتیبانی کند.

وی خواستار شد به دفاتر اسناد رسمی به عنوان صنف صرف غیر دولتی دیده نشود و از حمایت‌های ویژه بهره مند شود تا بتواند به مردم خدمات بهتری ارائه دهد.

لازم به ذکر است، ۶ دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی در کشور نامگذاری شده است.