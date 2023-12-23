نخستین‌ حضور بانوان هوادار نساجی در ورزشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهدنبال پیگیریهای باشگاه از ابتدای فصل در خصوص فراهم آوردن امکان حضور بانوان گرانقدر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، حمیدرضا بایندریان سرپرست باشگاه نساجی مازندران در این رابطه اظهار کرد: همانطور که میدانید باشگاه در این زمینه تمام تلاشهای خود را برای اخذ مجوز انجام داد و از هیچ کوششی برای حضور بانوان گرامی دریغ نکرد.
وی با بیان اینکه گروه عمرانی مستقر در ورزشگاه وطنی از ماهها قبل مشغول به مرتفع کردن ایرادات موجود بودند، افزود: حضور بانوان در ورزشگاهها نیازمند یکسری ساختارهای اولیه است که ما طی این مدت توانستیم تا حد مطلوبی، شرایط و پروتکلهای مورد نیاز را مهیا کنیم.
سرپرست باشگاه نساجی مازندران با اعلام اینکه هواداران پرشور ما در زمینههای اخلاقی و فرهنگی در کشور زبانزد هستند، بیان کرد: بیتردید با حضور بانوان هوادار این پازل فرهنگی تکمیل خواهد شد و با نوآوریهای خلاقانه، شور و حال و انرژی بیشتری از سکوها به بازیکنان تزریق میشود.
بایندریان با عنوان اینکه همهچیز برای حضور بانوان هوادار در شرایط استاندارد قرار دارد و سکوی پشت نیمکت میزبان با امکانات مجزا و درب اختصاصی به این عزیزان تعلق دارد، تصریح کرد: طبق آخرین پیگیریهای انجامشده، موافقت اولیه با این امر صورت گرفته و در حال کسب مجوز برای حضور بانوان در بازی مقابل هوادار هستیم.
وی گفت: بهدلیل اینکه برای نخستینبار قرار است بانوان هوادار وارد ورزشگاه شوند، لذا مسئولیت سنگینی در این زمینه وجود دارد، به همین ترتیب مقرر شد تا در اولین بازی بهطور برنامهریزیشده این اتفاق مبارک محقق شود و انشاالله در بازیهای آتی بانوان میتوانند برای تشویق تیم محبوبشان وارد ورزشگاه شوند.
سرپرست باشگاه نساجی مازندران اضافه کرد: جا دارد از زحمات و حمایتهای جناب آقای دکتر حسینیپور استاندار گرامی، اعضای محترم شورای تأمین و تمامی مسئولان ذیربطی که در این مسیر ایفای نقش کردند و زحمت کشیدند، تشکری ویژه داشته باشیم.
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