موتور سواران مزاحم در میناب جمع آوری می شوند

سرهنگ عباس قاسمی در گفت‌و گو با مهر اظهار کرد: با توجه به درخواست و نارضایتی بسیاری از خانواده ها و شهروندان مینابی در خصوص مزاحمت موتورسیکلت سواران در پارک ها و خیابان های سطح شهر، با هماهنگی مقامات قضایی، طرح برخورد شدید با موتورسیکلت سواران متخلف و مزاحم آغاز شده است.

فرمانده انتظامی میناب افزود: باتوجه به اینکه این افراد اکثراً جوان و فاقد مدارک رانندگی هستند، به والدین آنها توصیه می شود که، از رانندگی فرزندانشان به ویژه در طول شب ممانعت کنند، در غیر این صورت موتورسیکلت آنها به مدت زیادی توسط پلیس در پارکینگ توقیف خواهد شد.

فرمانده انتظامی میناب یادآور شد: برقراری نظم و امنیت اجتماعی مطلوب در سطح جامعه مستلزم هم افزایی و همکاری آحاد مردم است، و از این رو از شهروندان انتظار می‌رود ضمن رعایت هشدارهای پلیسی، در صورت برخورد با افراد مختلف و قانون شکن، موضوع را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.