به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: نصب تابلوهای راهنمای سرویس های بهداشتی در راستای ساماندهی سرویس های بهداشتی متناسب با سراسر کشور در استان نیز در حال انجام است.
وی افزود: تعدادی از این تابلوهای راهنمای سرویسهای بهداشتی در مسیر بندرعباس حاجیآباد و بندرلنگه نصبشده و تا آخر هفته نیز مابقی تابلوهای اطلاعرسانی در سایر مسیرهای مواصلاتی استان نصب خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه در راستای تأکید مهندس ضرغامی وزیر میراثفرهنگی در خصوص ساماندهی سرویسهای بهداشتی، آن دسته از سرویسهایی که نیاز به ساماندهی داشته رصد شده، اظهار کرد: اقلام موردنیاز نیز خریداریشده که بهزودی ساماندهی سرویسهای بهداشتی آغاز میشود.
محسنی در خصوص ساماندهی سرویسهای بهداشتی جزیره هرمز گفت: با مذاکراتی که با فرماندار بندرعباس و شهردار جزیره هرمز داشتیم مقرر شد کلیه سرویسهای بهداشتی جزیره هرمز توسط شهرداری هرمز ساماندهی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان ادامه داد: همچنین نقاط مختلفی برای احداث سرویسهای بهداشتی توسط این ادارهکل شناساییشده که با همکاری اداره کل راهداری استان در قالب طرحهای گردشگری با اولویت سرویس بهداشتی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل در سرویسهای بهداشتی، سامانه ۰۹۶۲۹ به مشکلات هموطنان رسیدگی خواهد کرد.
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