به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از بازی با سپاهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در اصفهان و یادآوری خاطراتی از بازی و مربیگری در تیم‌های اصفهانی اظهار کرد: اصفهان و مردمش را دوست دارم.

وی با بیان اینکه اصفهان بدون تردید بهترین تیم ایران است، افزود: سپاهان از هر نظر تیم فوق العاده‌ای است و باید صدرجدول باشد چرا که این جایگاه حقش است.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک با بیان اینکه ما فردا کار سختی را داریم، گفت: امیدوارم بتوانیم فردا بازی خوبی مقابل سپاهان انجام دهیم.

وی با اشاره به کارنامه ضعیف آلومینیوم در برابر سپاهان در بازی‌های گذشته تصریح کرد: آمار گذشته ارتباطی به بازی فردا ندارد اما سپاهان هم مسیر تکاملی خوبی داشته و شرایط خوبی دارد.

حسینی با بیان اینکه آلومینیوم این فصل تیم فصل گذشته نیست و البته سپاهان هم بهتر شده است، ابراز کرد: امیدوارم فردا در زمین، فوتبال خوبی را ببینیم و نتیجه فوتبالی رقم بخورد و امیدوارم با قضاوت خوب و دور از حاشیه نتیجه نهایی تعیین شود.

وی یادآور شد: پارسال با پیکان به اصفهان آمدیم و داور بازی فردا همان داور سال گذشته است که در آن دیدار اشتباهات زیادی داشت و امیدوارم فردا قضاوت عادلانه و خوبی داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک با بیان اینکه همه می‌دانند که سپاهان نیاز به هیچ کمکی ندارد و بهترین تیم ایران است ابراز امیدواری کرد که در بازی فردا بتوانیم نتیجه خوبی در بازی مقابل این تیم کسب کنیم.

وی با بیان اینکه امسال سال خاصی برای آلومینیوم بود و ۱۷ بازیکن از این تیم جدا و بودجه‌مان بسیار تعدیل شد، ادامه داد: محدودیت‌های نقل و انتقالات نیز کار را برای تیم ما سخت کرد.

حسینی ادامه داد: ما باید از بازیکنان فعلی استفاده کنیم و البته با میدان دادن به این بازیکنان ضرر نمی‌کنیم و همیشه سعی کردیم در بدترین شرایط هم کار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک با بیان اینکه نیم فصل نمی‌شود بازیکن خوبی گرفت، مگر در موارد استثنا و به احتمال زیاد باید با همین شرایط ادامه دهیم، ادامه داد: فوتبال امروز باید اصول هم در دفاع و هم در حمله درست رعایت شود و در دفاع کار کمی راحت تر است و در حمله بسیار سخت است و ما امسال سعی کردیم در هر ۲ قسمت شرایط بهتری پیدا کنیم و امیدوارم در ادامه لیگ نتایج خوبی را کسب کنیم.

وی افزود: من سعی می‌کنم هرجا که می‌روم کارم را درست انجام دهم و به فوتبال و جوانان کمک کنم، خدا را شکر می‌کنم که اینجا هستم و قدر باشگاه‌هایم را می‌دانم و به باشگاهی که در آن کار می‌کنم متعهد هستم و امیدوارم بتوانم پیشرفت کنم.

حسینی با اشاره به اینکه فوتبال با هوادار جان می‌گیرد، گفت: نبود تماشاگران به ضرر فوتبال است، ما دوست داشتیم مقابل هواداران سپاهان با این تیم بازی کنیم چون فوتبال برای هواداران است.