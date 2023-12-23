یک شناور در اروندرود غرق شد/مفقودی ۳ تن از خدمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز مالکی‌زاده شامگاه شنبه اظهار کرد: این کشتی هفت خدمه داشت که پس از وقوع حادثه چهار نفر توسط شناورهای صیادی نجات یافتند اما سه خدمه دیگر شامل ۲ تبعه هندی و یک ایرانی مفقود شدند.

مدیرکل بندر و دریانوردی نوردی آبادان افزود: تیم جستجوی و نجات دریایی بندر آبادان و اروندکنار، بندر خرمشهر، نیروی دریایی سپاه و قواصان در حال امدادرسانی هستند. در این حادثه تا کنون از ۲ فروند یدک کش و چهار شناور جست و جو و نجات دریایی استفاده شده است.

مالکی‌زاده گفت: محل این حادثه حدود هفت مایل تا بندر اروندکنار فاصله دارد.

وی بیان داشت: کشتی فلزی حادثه دیده، بندر خرمشهر را به مقصد کویت ترک کرده بود.

مالکی‌زاده گفت: برای جلوگیری از برخورد دیگر شناورها به کشتی حادثه دیده پیام اولیه به صورت زبان فارسی و زبان انگلیسی به طور مکرر از مرکز جست و جو و نجات فرعی بندر اروندکنار بر روی کانال ۱۶ بی سیم دریایی قرائت می‌شود.

مدیر کل بندر و دریانوردی آبادان عنوان کرد: در حال حاضر نیز شناورهایی به منظور جلوگیری از برخورد دیگر شناور به کشتی غرق شده در محل محل حادثه حضور دارند و علت این حادثه در دست بررسی است.