به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی در تلآویو طی تظاهرات خواستار استعفای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و توافقی برای آزادسازی اسرای اسرائیلی در غزه شدند. این تظاهرات در میدان «هابیما» در تلآویو برگزار شد.
معترضان صهیونیستی شنبه شب به همراه خانوادههای اسرا در تل آویو از کابینه این رژیم خواستار دستیابی به توافقی با حماس برای آزادی اسیران در نوار غزه شدند.
همچنین در این تظاهرات اعتراضی، معترضان خواستار استعفای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم شدند.
از سوی دیگر، ابوعبیده، سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی حماس، اعلام کرد که در نتیجه بمبارانهای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی، ارتباط این گردانها با ۵ اسیر اسرائیلی و مجاهدانی که مسئول نگهداری از آنها بودند، قطع شده است.
ابوعبیده تاکید کرد: احتمال میدهیم این اسرا در یکی از حملات ارتش رژیم صهیونیستی کشته شده باشند.
گفتنی است با میانجیگری قطر یک آتشبس موقت بشردوستانه به مدت یک هفته در ابتدای ماه دسامبر جاری اجرا شد و طی آن، دو اسیر اسرائیلی در نوار غزه در ازای آزادی اسرای فلسطینی از جمله زنان و کودکان بر اساس معادله (۱ به ۳) آزاد شدند.
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