اسراییل جنگ را باخته؛ بر سر «نتانیاهو» قمار نکن!

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک‌تایمز در یادداشتی به قلم توماس فریدمن، ستون‌نویس قدیمی این روزنامه با اذعان به ناکامی سران رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود در نوار غزه خواستار پایان دادن به جنگ غزه و تجدیدنظر جدی جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در حمایت از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شد.

توماس فریدمن در یادداشت خود تاکید کرد: «زمان پایان جنگ در غزه فرا رسیده، زیرا اسراییل به هیچیک از اهداف مورد نظر خود دست نیافته است و جو بایدن، رییس جمهور آمریکا نیز بایستی با اتخاذ موضعی سختگیرانه دست از حمایت بنیامین نتانیاهو بردارد.»

فریدمن در مقاله خود که امروز شنبه منتشر شد، خاطرنشان کرد: «زمان آن فرا رسیده است که دولت آمریکا قاطعانه به اسراییل بگوید که به هدفش در نابودی حماس دست نیافته و جو بایدن به اسراییل اعلام کند که جنگ را پایان دهد و اوضاع را آرام کند.»

ستون نویس سرشناس آمریکایی با انتقاد از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: «نتانیاهو اهداف انتخاباتی خود را بر منافع اسراییلی‌ها ترجیح می‌دهد.»

این یادداشت می‌افزاید: «وقت آن فرا رسیده است که ایالات متحده آمریکا از اسراییل بخواهد که پیشنهاد زیر را برای حماس روی میز مذاکرات قرار دهد: عقب نشینی کامل اسراییل از غزه در ازای آزادی همه گروگان‌های اسراییلی و برقراری آتش بس دائمی تحت نظارت بین المللی… و بدون مبادله فلسطینی‌های دربند در اسراییل.»

وی خاطرنشان کرد: «خواسته غالب اکثریت ساکنان اسراییل این روزها بازگشت اسرای خود که بیش از ۱۲۰ نفر است که این مطالبه فراتر از هر هدف جنگی دیگر است.»

روزنامه نگار نیویورک تایمز در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به مخالفت جنبش حماس و گروه‌های دیگر مقاومت در غزه با پیشنهاد اسراییل برای «آتش بس موقت» برای آزادی اسرای اسراییلی دیگر نزد مقاومت فلسطینی به شرط حماس در توقف کامل جنگ در غزه و آزادی کامل اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد.

فریدمن ادامه داد: «موضوع اسرا باعث می‌شود مقامات اسراییلی رفتار جنون آمیزی از خود نشان دهند و اتخاذ تصمیم نظامی منطقی را برای آنان غیرممکن می‌سازد.

وی در بخش پایانی یادداشت تحلیلی خود با چشم بستن بر جنایت‌های انسانی و نقض حقوق جنگی اسراییل در غزه در توصیفی از اوضاع وخیم ساکنان باریکه غزه می‌گوید: «انبوه کشته‌ها، مجروحان و آوارگان غیرنظامی در غزه به یک فاجعه بشری مبدل شده است.»

ارتش رژیم صهیونیستی در هفتاد و هفتمین روز از عملیات طوفان الاقصی با پشتیبانی کامل آمریکا و اروپا در شرایطی با ماشین کشتار خود در نوار غزه در حال ویران کردن زیرساخت‌ها و جنایت بشری است که مانع از ورود اقلام اساسی ساکنان غزه از جمله آب، دارو، غذا و سوخت است و تاکنون دست کم ۲۰ هزار و ۵۷ نفر در غزه شهید و بیش از ۵۳ هزار و ۳۲۰ تن دیگر مجروح شده‌اند.