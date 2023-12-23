نفرات برتر مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان چهل و ششمین دوره مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان کشور که با شرکت ۳۵۰ ورزشکار به مدت ۲ روز در بوشهر برگزار شد نفرات اول تا سوم هر وزن معرفی شدند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم کیوان مهدی‌زاده از استان تهران، علی فاتح مقدم از استان البرز، مهدی قره قاش از استان خراسان شمالی و رضا چهارمحالی از استان لرستان مقام اول تا سوم را کسب کردند.

در وزن ۶۶- کیلوگرم ابوالفضل محمودی از استان مرکزی، حمیدرضا پاپی از استان اصفهان، علی رکابی از استان خوزستان و سامان فتح‌زاده از استان مازندران اول تا سوم شدند.

وزن ۷۳ – کیلوگرم نیز محمدرضا صدیقی از استان البرز، مهران بریمانلو از استان خراسان شمالی، حسین بخشی از استان خراسان رضوی و سبحان قمی از استان تهران اول تا سوم شدند.

مهدی فتحی‌پور از استان فارس، الیاس پرهیزگار از استان خراسان رضوی، امیرعباس چوپان از استان تهران و رضا پارساپور از استان خراسان شمالی نیز در وزن ۸۱- کیلوگرم بر سکوی اول تا سوم این وزن ایستادند.

در وزن ۹۰ – کیلوگرم محمد نیک‌آبادی از استان لرستان، سید محمد سعیدی از استان تهران، امیرحسین طالبی از استان اصفهان و امیررضا سربی از استان فارس اول تا سوم شدند.

در وزن ۱۰۰ – کیلوگرم محمدحسین یاقوتی از استان خراسان رضوی، رضا جهانگیری از استان لرستان، رضا شیری از استان قزوین و حسین نامدار از استان تهران اول تا سوم و وزن ۱۰۰ + کیلوگرم رضا رضایی از استان استان البرز امیرعباس موحد از لرستان، علی پرهیزگار از استان خراسان رضوی و امیررضا ملک‌زاده از استان تهران اول تا سوم شدند.

سرپرست هیئت جودو استان بوشهر در پایان این مسابقات گفت: در این مسابقات ضمن انتخاب ۲۱ ورزشکار برتر در اوزان مختلف، از سوی کادر فنی فدراسیون جودو، بهترین‌ها برای شرکت در اردوی انتخاب می‌شوند.

محمد بلوطی با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی جودو انتخابی تیم ملی بزرگسالان یادواره شهید رئیس علی دلواری در بوشهر اظهار داشت: این رقابت‌ها در مدت ۲ روز در سالن شهید محسن چکاه عالی شهر بوشهر برگزار و بعد از ظهر امروز نفرات اول تا سوم ۷ وزن معرفی شدند.

وی گفت: در مسابقات قهرمانی جودو انتخابی تیم ملی بزرگسالان ۳۵۰ ورزشکار از استان‌های مختلف شرکت داشتند که در این رقابت‌ها از نظر تیمی استان البرز به مقام نخست رسید و استان‌های لرستان، تهران، خراسان رضوی به ترتیب دوم تا چهارم شدند و کاپ اخلاق به جودوکاران بوشهری رسید.

سرپرست هیئت جودو استان بوشهر با بیان اینکه نفرات اول تا سوم هر وزن به اردوی تیم ملی اعزام می‌شوند تصریح کرد: در مجموع ضمن دعوت ۲۱ جودوکار برتر در هفت وزن برای اعزام به اردوی تیم ملی، از سوی کادر فنی فدراسیون جودو هم بهترین‌ها برای شرکت در این اردو انتخاب می‌شوند.

وی بیان کرد: ورزشکاران انتخابی این مسابقات برای آمادگی شرکت در مسابقات آسیایی که اردیبهشت سال آینده در هنگ کنگ برگزار می‌شود به اردوی تیم ملی جودو معرفی می‌شوند.