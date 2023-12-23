دستگیری سارقان ۲۳ سرقت در بویین زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه الله عبدی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت ترانس برق کشاورزی در سطح مزارع و باغات شهرستان بوئین زهرا، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در تحقیقات میدانی خود متوجه شدند متهمان با استفاده از یک دستگاه خودرو پژو پارس این سرقت‌ها را مرتکب و اکثر سرقت‌ها با شیوه و شگرد یکسان بوده است.

فرمانده انتظامی بوئین زهرا تصریح کرد: در این راستا مأموران انتظامی با گشت زنی‌های مکرر موفق به شناسایی خودرو مورد استفاده سارقان شده و آن را در یک عملیات تعقیب و گریز متوقف و ۲ سرنشن آن را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان دستگیر شده در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۲۳ فقره سرقت ترانس برق کشاورزی در باغات و مزارع بوئین زهرا اعتراف کردند.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند به مشارکت شهروندان در برقراری امنیت اشاره کرد و بیان داشت: ضمن توجه به هشدارهای انتظامی در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک موضوع را بلافاصله با شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.