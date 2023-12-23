تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات وظیفه طلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شنبه شب در جلسه جامعه روحانیت نکا در مدرسه علمیه مسجد جامع این شهر، اظهار کرد: ایام گذشته فاطمیه، ۹ دی روز بصیرت یادآور حماسه فتنهسوز مردم در سال ۱۳۸۸ و همچنین ۱۳ دی سالروز شهادت سردار سلیمانی را گرامی میداریم.
وی افزود: امام هشتم (ع) در حق کسی که امر اهل بیت (ع) را زنده کند دعا کردند و فرمودند که خدا رحمتش کند و از نظر ایشان امر اهل بیت (ع) با علمآموزی و انتقال آن به مردم زنده میشود و فلسفه تشکیل حوزههای علمیه از دیروز تاکنون همین است، یعنی انتقال کلمات نورانی قرآن و سخنان اهل بیت (ع) به مردم.
آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: ما روحانیت باید به این کار افتخار کنیم و دلگرم باشیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه یکی از مصادیق امر اهل بیت (ع)، امامت و ولایت است، عنوان کرد: اقامه امامت مهمتر است و ناله اصلی حضرت فاطمه (س) این بود که بعد از پدر بزرگوارشان امامت اقامه نشده و روی زمین ماند و با همت امام راحل این انقلاب اسلامی با هدف اقامه امامت الهی پیروز شد.
امام جمعه ساری ادامه داد: اقامه امامت دشمن دارد و همه امامان دشمن داشتند و شیاطین در مقابل آنان ایستادند و امروز هم امامت دشمن دارد و ما باید آماده باشیم که با فتنهها بجنگیم.
آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: ما طلاب باید علم، تقوا و بصیرت داشته باشیم و تجربه تاریخی نشان داده اگر کسی علم و تقوا داشته باشد اما ساده لوح باشد سرش کلاه میرود.
نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: در مقاطع تاریخی همانند انتخابات وظیفه ما سنگینتر است و باید سعی کنیم که حضور حداکثری رقم خورد و ما وظیفه داریم در میدان باشیم و مردم را به انتخابات، حضور حداکثری و انتخاب اصلح تشویق کنیم.
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