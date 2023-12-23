به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه بر اساس اعلام هواشناسی استان اردبیل وزش تندباد شدید که شهرهای مختلف استان اردبیل را در بر گرفته تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت به طوری که وزش تندباد شدید همراه با سوز و سرما در مشگین‌شهر با سرعت ۱۰۸ کیلومتر در ساعت خسارت زیادی را به سیما و منظر شهری وارد کرد تا این منطقه شمالی استان اردبیل را با مشکلات و گرفتاری‌هایی روبه‌رو کند.

وزش تندباد شدید که در اردبیل، گرمی، خلخال و مشگین‌شهر خسارت‌هایی را به همراه داشته در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و از روز دوشنبه منجر به بارش برف و باران همراه با تندباد شدید خواهد شد که کولاک برف در جاده‌ها را به همراه می‌آورد.

بر اساس اعلام هواشناسی استان تا آخر هفته جو استان ناپایدار بوده و در اکثر ساعات وزش تندباد همراه با بارش‌های برف و باران به ویژه در مناطق کوهستانی و گردنه‌های صعب‌العبور نظیر اسالم و جاده پونل در تردد روزانه مردم مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

با حاکم شدن هوای سرد زمستانی تلاش راهداران به ویژه در جنوب استان در قالب ده‌ها دستگاه سنگین آغاز شده تا در فصل زمستان ۵۰۰ کیلومتر عملیات راهداری جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی با تلاش راهداران انجام شده و گذر مسافران و رانندگان با سهولت بیشتری انجام شود.

مناطق جنوبی استان اردبیل با داشتن گردنه‌ها و مناطق صعب‌العبور زمستانی همواره از سختی تردد رنج می‌برد که تلاش راهداران سخت‌کوش بر این است تا این جاده‌ها و محورهای صعب‌العبور را همیشه باز نگه دارند.