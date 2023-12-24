استقرار پیمانکار و آغاز مرمت اضطراری پل زمانخان

غلامرضا چلگردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زمستان سال گذشته مشخص شد که پایاههای پل زمانخان بر اثر سرما آسیب دیده است.
وی تصریح کرد: اسفندماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد مشاور برای انجام کارهای پژوهشی مرمت پل انتخاب شده است و طولانی شدن کارها سبب شد ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات قبلی جذب نشده و برگشت بخورد.
چلگردی بیان داشت: پیمانکار برای مرمت اضطراری پل زمانخان مستقر و کار بازسازی آغاز شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه علیرغم اینکه بیش از یک سال از پیگیریها برای مرمت پل گذشته اما آغاز به کار به درازا کشید و حالا در فصل سرما کار مرمت آغاز شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر سامان بیان داشت: شروع کار از ابتدای زمستان باعث میشود که اگر حتی شرایط جوی هم اجازه مرمت بدهد باز هم کیفیت مد نظر فراهم نشود.
چلگردی اضافه کرد: سرما بر بتنریزی و کیفیت کار تأثیر منفی دارد و همین موضوع سبب میشود استحکام کار پایین آید این در حالی است که این مرمت فقط بهعنوان مُسَکِن عمل کرده و فقط از تخریب بیشتر پل جلوگیری میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر سامان مرمت فعلی پل زمانخان را در حد ایستایی پل عنوان و خاطرنشان کرد: مرمت اصولی پل نیازمند هزینه بالایی است و در مرحله بعد کار بازسازی اصولی باید انجام شود.
چلگردی اضافه کرد: پایه میانی و ضلع غربی پل آسیب دیده است و سرما یکی از علل این موضوع است، اما با گذشت یک سال و باز کردن آب سد شدت آسیب بالا رفته است.
وی یادآور شد: از شهرستان پیگیریها برای رفع مشکل در سطح ملی صورت گرفته است.
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