استقرار پیمانکار و آغاز مرمت اضطراری پل زمانخان

غلامرضا چلگردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زمستان سال گذشته مشخص شد که پایاه‌های پل زمان‌خان بر اثر سرما آسیب دیده است.

وی تصریح کرد: اسفندماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد مشاور برای انجام کارهای پژوهشی مرمت پل انتخاب شده است و طولانی شدن کارها سبب شد ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات قبلی جذب نشده و برگشت بخورد.

چلگردی بیان داشت: پیمانکار برای مرمت اضطراری پل زمان‌خان مستقر و کار بازسازی آغاز شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه بیش از یک سال از پیگیری‌ها برای مرمت پل گذشته اما آغاز به کار به درازا کشید و حالا در فصل سرما کار مرمت آغاز شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سامان بیان داشت: شروع کار از ابتدای زمستان باعث می‌شود که اگر حتی شرایط جوی هم اجازه مرمت بدهد باز هم کیفیت مد نظر فراهم نشود.

چلگردی اضافه کرد: سرما بر بتن‌ریزی و کیفیت کار تأثیر منفی دارد و همین موضوع سبب می‌شود استحکام کار پایین آید این در حالی است که این مرمت فقط به‌عنوان مُسَکِن عمل کرده و فقط از تخریب بیشتر پل جلوگیری می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر سامان مرمت فعلی پل زمان‌خان را در حد ایستایی پل عنوان و خاطرنشان کرد: مرمت اصولی پل نیازمند هزینه بالایی است و در مرحله بعد کار بازسازی اصولی باید انجام شود.

چلگردی اضافه کرد: پایه میانی و ضلع غربی پل آسیب دیده است و سرما یکی از علل این موضوع است، اما با گذشت یک سال و باز کردن آب سد شدت آسیب بالا رفته است.

وی یادآور شد: از شهرستان پیگیری‌ها برای رفع مشکل در سطح ملی صورت گرفته است.

