معاون فاوای سازمان پدافند غیرعامل از غرفه ایرانسل بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، معاون فاوای سازمان پدافند غیرعامل کشور از ارائه خدمات ایرانسل در حوزه پایداری هسته شبکه و صنایع پدافند غیرعامل قدردانی کرد و در ادامه برای بازدید عملی از این اقدامات ابراز علاقهمندی کرد.
تابآوری لایههای مختلف شبکه تلفنهمراه، اصلیترین و مهمترین عملیات جاری هر اپراتور با هدف پایداری شبکه و ارتباطات مشترکان است. آذرماه ۱۴۰۲، ایرانسل به همین منظور با انجام مانور پایداری در لایه هسته شبکه، پایگاه داده مشترکان را تحت شرایط بحران قرار داد و با اجرای موفقیتآمیز این مانور، بدون بروز اختلال یا قطعی، تستهای لازم برای حفظ ۲۴ ساعته پایداری شبکه را انجام داد.
برای تضمین این پایداری، ظرفیت لازم در شرایط بحران پیشبینی و لحاظ شده و از نظر جغرافیایی بهگونهای طراحی شده است که در صورت بروز مشکل برای یک دیتابیس، سایت ارتباطی به یک مرکز داده در شهر دیگری تغییر مسیر دهد.
در غرفه ایرانسل در نمایشگاه تلکام ۱۴۰۲، سرویسهای دیجیتال ایرانسل که مورد استفاده کاربران قرار دارند نیز به بازدیدکنندگان ارائه شده و از سرویسهای جدید رونمایی میشود. از جمله این سرویسها، کیف پول دیجیتال ایرانسل «جیبجت»، نسل جدید سوپر اپلیکیشن «ایرانسلمن»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه احراز هویت و امضای دیجیتال «یلونام»، سرویس تبلیغات هوشمند و دیجیتال «یلو ادوایز»، پلتفرم مدیریت شرکای تجاری «یلوپل»، پلتفرم جامع آموزش آنلاین «دانا»، اپلیکیشن آهنگ پیشواز ایرانسل هستند.
همچنین در روزهای برگزاری نمایشگاه تلکام ۱۴۰۲ و در غرفه ایرانسل، تفاهمنامههای همکاری میان ایرانسل و سازمانها و کسبوکارها، به منظور ایجاد و گسترش همکاریها و همافزایی در تولید، توسعه، بازاریابی و فروش محصولات و خدمات در حوزه محصولات مبتنی بر فناوریهای تحولآفرین (تحول دیجیتال)، امضا میشود. به صورت همزمان با برگزاری نمایشگاه تلکام ۱۴۰۲، هفتمین نمایشگاه ملی-تخصصی صنایع بومی و پدافند غیرعامل، نیز برگزار میشود که ایرانسل به عنوان اپراتور برتر در حوزه پدافند غیرعامل، در سالن ۳۱ (سالن میلاد) نمایشگاه بینالمللی تهران حضور دارد. ارائه سامانههای بومی مرکز عملیات امنیت ایرانسل به بازدیدکنندگان، شامل «سیستم مدیریت اطلاعات و رویدادهای امنیتی» و «سیستم مدیریت پاسخگویی به حوادث امنیتی» از جمله فعالیتهای ایرانسل در نمایشگاه صنایع بومی و پدافند غیرعامل است.
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