به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی گفت: با اجرای این طرح‌ها جمعیتی افزون بر سه هزار نفر در شهرستان ایجرود از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند.

وی اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها از محل‌های مختلف از جمله اعتبارات جهاد آبرسانی، محرومیت زدایی، روستاهای فاقد دهیاری، اعتبارات ملی و استانی و مشارکت اهالی تأمین شده است.

نادرخانی خاطرنشان کرد: عملیات اصلاح شبکه توزیع آب روستای آلاچمن به طول چهار کیلومتر، اصلاح شبکه روستای گلابر به طول ۵.۵ کیلومتر، اصلاح شبکه روستای احمدکندی به طول ۵.۵ کیلومتر و اجرای شبکه توزیع آب در روستای قولقاتی به طول ۴.۵ کیلومتر از جمله این طرح‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: اجرای شبکه توزیع و خط انتقال در روستای قوشچی به طول چهار کیلومتر، احداث خط انتقال در روستای نجمه شیخان به طول سه کیلومتر، اجرای شبکه و خط انتقال در روستای دورمشقان به طول ۲.۵ کیلومتر و اجرای شبکه و خط انتقال در روستای قادرلو به طول ۲.۵ کیلومتر از دیگر طرح‌های آبرسانی شرکت آبفا در روستاهای شهرستان ایجرود است.

نادرخانی افزود:: احداث قنات و اجرای خط انتقال در روستای قره درق، احداث مخزن ذخیره آب در روستای خانجین با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه و احداث خط انتقال در روستای شهرک دیگر طرح‌های آبرسانی روستایی شرکت آب و فاضلاب در شهرستان ایجرود است.