هادی یاوری مدیر عامل شرکت دانش بنیان یاور همگامان کویر یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طراحی، ساخت و بومی سازی دستگاه کارت خوان جایگاه‌های سوخت برای اولین بار در کشور اظهار کرد: این محصول قبلاً از کشور فرانسه به کشور وارد می‌شد اما به دلیل تحریم‌ها دیگر امکان واردات آن وجود نداشت و از سال ۱۴۰۰ به دلیل نبود این محصول جایگاهی راه اندازی نشد.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه کارت خوانی که این شرکت دانش بنیان طراحی کرده در ۴۰۰ جایگاه سوخت نصب شده است، خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده این محصول یک سوم نمونه خارجی آن است و نمونه مشابه خارجی آن اگر امروز بخواهد به کشور وارد شود با قیمت دلار امروز، حدود ۵۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه طراحی، نرم افزار و سخت افزار این محصول صفر تا صد توسط متخصصان ایرانی انجام شده است، گفت: این امکان وجود دارد که در صورت تقاضا سالیانه ۵۰ هزار دستگاه تولید کنیم.

یاوری به یکی دیگر از محصولات فناورانه این شرکت دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این شرکت توانسته سامانه ملی هوشمند سوخت را طراحی و ملی سازی کند؛ این سامانه دربرگیرنده کلیه زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم در سامانه ملی هوشمند سوخت بوده وتمامی مراحل از تحقیق و توسعه تا ساخت توسط مهندسین داخلی صورت گرفته است.

مدیر عامل این شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد درباره کاربرد این سامانه توضیح داد و گفت: این سامانه در زمان حمله هکری به جایگاه‌های سوخت کمک می‌کند در کمترین زمان سامانه سوخت رسانی سریع‌تر راه اندازی شود.

وی ادامه داد: پیش از این در صورت حمله هکری دستگاه‌ها غیرقابل استفاده بودند و باید جمع می‌شدند و مجدداً در خارج از جایگاه به وسیله یک نرم افزار به روزرسانی می‌شدند که با استفاده از این ماژول در صورت حمله هکری در خود جایگاه و با وصل کردن یک کابل دستگاه مجدداً به روزرسانی می‌شود.