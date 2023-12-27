تصمیم فدراسیون پشت پرده دارد/ آقایان سواد اداره فوتبال را ندارند

ستار همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص قانون سقف قراردادها و نقض این قانون توسط فدراسیون فوتبال اظهار داشت: من همیشه گفته‌ام ما در فوتبال اتاق فکر درست و حسابی نداریم که درباره تصمیمات و یا ایده‌هایی که داریم تحقیق و بررسی کنیم تا ببینیم قانونی را که می‌خواهیم وضع کنیم قابل اجراست یا خیر. آیا می‌توانیم روی قانونی که وضع می‌کنیم بایستیم؟ آیا این قانون می‌تواند آینده فوتبال کشورمان را سروسامان بدهد یا خیر.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران تصریح کرد: در فوتبال بر اساس دانش محوری پیش نمی‌رویم و افراد متخصص در این حوزه هم حضور ندارند تا درست تصمیم‌گیری کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا تصمیمات شخص محور باشد و افرادی بیایند تصمیم بگیرند و بعد از یک مدت هم تصمیم خود را رد کنند.

فوتبال ما بدون مطالعه پیش می‌رود

وی با اشاره به شکست خوردن پروژه سقف قراردادها در گذشته عنوان کرد: این موضوع در گذشته هم تکرار شده است و اشتباه اول فدراسیون در زمینه قراردادها نیست. موضوع قرارداد بازیکنان در گذشته به دو شیوه دیگر وقتی شکست خورده است امتحان کردن دوباره آن خطاست. همه این‌ها نشان می‌دهد ما بدون مطالعه در فوتبال پیش می‌رویم.

هافبک اسبق تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: فدراسیون تصمیمی را قبل از شروع لیگ گرفت اما بعد از ۱۴ هفته آن را نقض کرد، در این میان تنها باشگاه‌هایی مانند استقلال که تمام تلاش خود را کردند تا سقف قراردادها را رعایت کنند متضرر شدند. استقلال بازیکنانی را به دلیل سقف قراردادها رد کرد، که امروز می‌توانست از آنها به خوبی استفاده کند.

قانون سقف قراردادها نکونام و خطیر را مقابل هم قرار داد

همدانی در خصوص حاشیه‌هایی که قانون سقف قراردادها در لیگ به وجود آورد گفت: مساله سقف قراردادها مگر برای استقلال کم تنش و حاشیه ایجاد کرد؟ به خاطر همین سقف قراردادها کادر فنی استقلال مقابل مدیریت باشگاه قرار گرفت. آن موقعی که خطیر و نکونام با یکدیگر درگیر شده بودند برای چه بود؟ برای همین سقف قراردادها که دست و بال مدیرعامل باشگاه استقلال را بست تا نتواند بازیکنانی که سرمربی تیم می‌خواهد را جذب کند. این اتفاقات سوال‌های زیادی را برای ما مطرح می‌کند، هرچند اشکالات زیادی در اساس نامه فدراسیون فوتبال هم وجود دارد.

استقلال حق دارد از فدراسیون فوتبال شکایت کند

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه چه کسی در خصوص این بی قانونی پاسخگو خواهد بود تصریح کرد: به عنوان پیشکسوت این تیم سوال می‌کنم استقلالی که امروز ضرر کرده، از کم شدن قرار بازیکنان برای رعایت سقف قرارداد گرفته تا عدم جذب بازیکن چه کسی پاسخگو است؟ بعد از ۱۴ هفته یادشان افتاده است که این قانون به درد نمی‌خورد؟ دلیل این تصمیمات چه چیزی می‌تواند باشد؟ استقلال در خصوص این موضوعات حق دارد از فدراسیون فوتبال شکایت کند.

شک نکنید تصمیم فدراسیون پشت پرده دارد

وی افزود: استقلال به خاطر سقف قراردادها چند هفته نتوانست از مهاجم برزیلی خود استفاده کند؟ اگر درایت نکونام و خطیر نبود که تیم در رده هفتم و هشتم قرار داشت. شک نکنید این تصمیم فدراسیون پشت پرده دارد، اتفاقاتی که رخ داده به دور از صداقت و قانون گذاری است و قابل قبول نیست.

آقایان سواد اداره فدراسیون فوتبال را ندارند

هافبک اسبق آبی‌های پایتخت در خصوص افرادی که در فدراسیون فوتبال حضور دارند و تصمیم گیری می‌کنند گفت: افرادی که در فدراسیون فوتبال حضور دارند سواد اداره این مجموعه بزرگ را ندارند. مگر می‌شود از سپاهان ۴ امتیاز کم شود و بعد از این همه زمان امتیازهای این تیم را برگردانند. اگر سپاهان تیم خوبی نداشت و نتیجه نمی‌گرفت فدراسیون پاسخ می‌داد؟ از پرسپولیس هم آن زمان کم کردند و بعد از آن شما ببینید تیم پرسپولیس چطور نتیجه گرفته است؟ اینها همه بار روحی روانی دارد اما کسی توجه نمی‌کند. اگر استقلال نتیجه نمی‌گرفت امروز چه کسی جواب میلیون‌ها هوادار این تیم را می‌داد؟

از بازگشت امتیاز تیم‌ها ناراحت نیستیم

همدانی در پایان با اشاره به فوتبال اروپا خاطر نشان کرد: اگر قانون گذاشته‌اید و تیمی تخلف کرده باشد که تکلیف مشخص است. امروز در فوتبال اروپا که قلب فوتبال محسوب می‌شود می‌بینید، هر تیمی تخلف کند به سختی جریمه می‌شود. وقتی قانونی هست کسی نمی‌تواند از این قانون عبور کند. فدراسیون فوتبال اشتباه کرده و متأسفانه جایی را هم نداریم که به آنها از فدراسیون فوتبال شکایت کنیم. ما با اینکه امتیاز تیم‌ها امروز بازگشته هیچ کاری نداریم ما با قانون گذاری کار داریم که خود را هم نقض می‌کند.