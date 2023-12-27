توضیحات رئیس کمیته جوانان در خصوص طرح استعدادیابی فوتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در خصوص پروژه استعدادیابی فوتبال کشور اظهار داشت: پروژه استعدادیابی فوتبال کشور از ۲ سال گذشته آغاز شده است که پس از بررسی با بسیاری از کارشناسان و خبرگان ورزش که بیش از ۱۱۷ ساعت کاری طول کشید به این نتیجه رسیدیم که باید برای استعدادیابی یک مدلی را تعریف کنیم تا کسانی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد باید بدانند به چه شکلی استعدادیابی کنند. نام این مدل را TISCO نام گذاری کردیم.

وی افزود: بر اساس این مدل ۳ یا ۴ مدل را طراحی کردیم که همکاران من در سراسر کشور می‌توانند از طریق سایت به این مدل‌ها دسترسی داشته باشند در کار استعدادیابی خود از آن استفاده کنند. در قسمت اول یک سری فاکتورهای عمومی وجود دارد که باید لحاظ شود و بعد از انتخاب برترین‌ها باید از قسمت دوم فاکتورها استفاده شود. در حالت کلی این استعدادیابان هستند که پس از بررسی شرایط بازیکنان او را به عنوان یک بازیکن شاخص انتخاب می‌کنند.

ماجدی ادامه داد: پس از انتخاب مربیان استانی یک استعدادیابی هم در تهران با مربیان فدراسیون فوتبال انجام می‌شود که برترین‌ها را انتخاب می‌کنند. بعد از انتخاب این بازیکنان مسائل ریزتری را مورد بررسی قرار می‌دهند تا بهترین‌ها به تیم‌های ملی رده هاید پایه راه پیدا کنند.