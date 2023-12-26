به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی سه شنبه شب در همایش وحدت و بصیرت که در در مسجد امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار کرد: مردم قزوین با تقدیم ۳ هزار شهید دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرده است.

وی با اشاره به شهادت شهید موسوی افزود: این اقدام نشان از ضعف و بحرانی بودن وضعیت رژیم صهیونیستی است اما بدون شک در روند عملیات طوفان الاقصی و شکست اسرائیل تأثیری نخواهد داشت.

وزیر اسبق امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ضربه به اسرائیل در این عملیات بی سابقه است، عنوان کرد: جنایت اسرائیل در عرصه جهانی برای این کشور بیش از هر زمانی بی آبرویی به همراه داشته و وجدان‌های مردم را در جهان بیدار کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش رو در کشور تاکید کرد: انتخابات و حضور مردم در آن باعث تعیین مسیر حرکت کشور خواهد شد.

متکی با بیان اینکه مسؤولین، احزاب، نامزدها و مردم چهار مؤلفه مهم در انتخابات پیش رو هستند تصریح کرد: تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با کمک همه به برگزاری انتخابات پرشور نیز دارای اهمیت است و باید به تحقق مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت در انتخابات منتهی شود.

وی عنوان کرد: تلاش عده‌ای برای برگزاری انتخابات با مشارکت حداقلی به نفع یک جریان سیاسی خاص مخالف فرمایشات مقام معظم رهبری است و همه باید کمک کنیم تا همه سلایق و دیدگاه‌ها در انتخابات حضور داشته باشند.

دبیر اجرایی شورای وحدت کشور بیان کرد: تحریم و عدم مشارکت در انتخابات توطئه دشمن است و باید با جهاد تبیین به دنبال خنثی سازی توطئه دشمن و شکست او باشیم.

وی با بیان اینکه گرانی مردم را رنج می‌دهد، تصریح کرد: با اقدامات دولت در چند ماه اخیر شاهد ثبات در بازار ارز و مسکن هستیم.

دبیر شورای وحدت با بیان اینکه مجلس یازدهم می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد، گفت: یکی از مشکلات فعلی مجلس انتخاب وزرای دولت سیزدهم بود که در نهایت به تغییر چند وزیر منجر شد.

وی در پایان با بیان اینکه عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی قابل قبول است، عنوان کرد: انتخابات پیش رو یک امتحان بزرگ است و همه باید برای موفقیت در آن تلاش کنیم.